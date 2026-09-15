台股 ETF 受益人周增1.1萬 共12檔逆勢創高

台股近期高檔震盪，投資人布局ETF熱度仍未減。值得注意的是，近期從高息、主動式、科技主題到反向ETF，共12檔產品均出現在受益人數領先創高名單，主要反映市場震盪之際，投資人布局ETF的方向呈現多元化。

根據集保戶股權分散至11日最新統計，94檔台股ETF受益人數上周增加11,112人，總人數達1,843萬7,519人，今年以來累計增加626萬4,029人。法人認為，雖然整體受益人數尚未創新高，但仍有12檔台股ETF受益人數逆勢創高，部分ETF持續吸引資金卡位。

從受益人數來看，群益台灣精選高息以141萬9,036人居前，上周增加3萬3,039人，今年以來增加149,349人；大華優利高填息30受益人數達31萬6,757人，上周增加3萬390人，今年增加4萬9,486人，兩檔高息ETF人氣居前。

主動式ETF也有亮點，主動中信台灣收益受益人數達14萬6,820人，上周增加1萬1,580人，今年以來增加14萬6,820人；主動聯博動能50受益人數2萬7,340人，上周增加3,646人，今年增加2萬7,340人。

另外，玉山台灣市值動能50則有2萬6,013人，上周增加4,665人，今年增加1萬5,235人。值得注意的是，反向ETF也出現在受益人數創高名單，包括國泰台灣加權反1、群益台灣加權反1，受益人數分別達1萬149人及2,126人。

綜合群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志、群益臺灣加權反1（00686R）經理人洪祥益表示，投資高息ETF投資人一定不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，隨著第4季傳統消費與科技新品備貨旺季到來，加上降息循環開啟帶動外資資金回流，台股整體呈現「AI攻頂、金融與傳產打底」的健康輪動格局。此外，GB200與新世代晶片平台於今年第4季起全面量產出貨，邊緣AI如AI PC、AI手機滲透率將在2027年突破40%大關，帶動散熱模組、高階PCB及先進封裝供應鏈營收步入歷史高峰。

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