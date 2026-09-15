快訊

「趙建銘老師」爆性騷！名醫陳博光遭控熊抱襲胸女護理師 診所回應了

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

台股4萬5千點高檔震盪！009826站回10元 資金轉向全球分散布局

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上4萬5千點歷史高檔，009826盤中重返10元關卡，投資人可透過台股帳戶布局全球市場，分散資金過度集中單一市場與科技產業的風險。記者余承翰／攝影
台股站上4萬5千點歷史高檔，009826盤中重返10元關卡，投資人可透過台股帳戶布局全球市場，分散資金過度集中單一市場與科技產業的風險。記者余承翰／攝影

台股今（15）日盤中在45700點歷史高檔區間震盪整理，加權指數小跌百點，市場居高思危的觀望情緒濃厚。

然而，近期在台掛牌的貝萊德世界股票（009826）今日盤中展現韌性，股價穩步站回10元面額關卡，上漲0.02元（0.20%），外盤買進比重逼近八成，吸引不少尋求跨出本土市場的資金進場布局

當前台股大盤市值高度集中在半導體與少數科技巨頭身上，投資人資產往往與單一產業的景氣循環緊密捆綁。

將資金分散到009826，並非為了躲避風險而轉向保守，而是不願意把全人類的經濟成果押注在單一島嶼或單一科技賽道上，將版圖直接延伸至全球醫療生技、跨國精品消費、金融服務與尖端重工業等多元巨頭。

在加權指數站上45000點的歷史高位之際，009826重回10元整數關卡，為本土投資人提供了一條免換匯、免複委託就能一鍵直通全球核心資產的捷徑。

分散投資的終極意義不是畏懼風險，而是跳脫單一市場的局限，用最高效的方式直接持有全人類的商業引擎。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 加權指數 半導體 ETF 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A、00918受益人數大增！台股震盪資金轉向收益型ETF…高股息人氣升溫

00999A配0.29元、00935配1.83元！最新配息公告出爐 10月15日發放

00919配息1.1元「幾張要繳二代健保？」陳重銘破解18張迷思：這次1000張也不用扣

漢測（7856）抽籤38萬人搶1048張！中籤率僅0.2724％ 8656億元資金遭凍結

相關新聞

存006208多年為何改買0050？懶錢包曝關鍵：降費後差距拉開

財經YouTuber懶錢包自2019年開啟定期定額存股實驗，堅持「無腦買、不停扣、股利再投入」，實測7年下來累計報酬率達211.75%，總市值突破1338萬元。 邁入2026年9月，懶錢包宣布重大配置調整，正式告別過去扣款的富邦台50（006208）與富邦公司治理（00692），轉投元大台灣50（0050），並依市值比例加碼元大中型100（0051），打造覆蓋台股大盤近92%市值的全新被動投資組合。

台股4萬5千點高檔震盪！009826站回10元 資金轉向全球分散布局

台股站上4萬5千點高檔震盪，009826盤中上漲0.2%重回10元，外盤買進比重近八成，吸引資金轉向全球股票市場分散布局。

金融護體跟漲抗震 00919配息近14%創高 9月15日最後買進日

近期市場動盪，在科技股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，近期金控股價頻創新高，金融部位就成為近期績效重要推力。觀察目前市場上6檔持有5成以上金融股的台股ETF績效表現，以近一月表現來看，00919以8.08%的亮麗績效領先，再以大盤前波低點7月底以來表現來看，6檔含金量高的台股ETF表現都有雙位數報酬，也充分展現高息ETF穩健跟漲抗跌的特性。

00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

台股ETF明迎超級除息日，17檔同步除息，00935配息1.83元、近半年漲57.3%居冠，15日為最後買進日。

統一00981A 配息 最後買進日9月15日

主動統一台股增長（00981A）第三次收益實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.63元。00981A為季配息，將於9月16日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為9月15日，配息收益預估於10月13日到帳。這次00981A配息來源依舊為100%來自資本利得，因此配息收益不需繳納綜合所得稅及二代健保補充保費。

00919配息近14%創高 9月15日最後買進日

近期市場動盪，在科技股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，近期金控股價頻創新高，金融部位就成為近期績效重要推力。觀察目前市場六檔持有五成以上金融股的台股ETF績效表現，以近一月表現來看，00919以8.08%的亮麗績效領先，再以大盤前波低點7月底以來表現來看，六檔含金量高的台股ETF表現都有雙位數報酬，也充分展現高息ETF穩健跟漲抗跌的特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。