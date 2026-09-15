台股4萬5千點高檔震盪！009826站回10元 資金轉向全球分散布局

台股今（15）日盤中在45700點歷史高檔區間震盪整理，加權指數小跌百點，市場居高思危的觀望情緒濃厚。

然而，近期在台掛牌的貝萊德世界股票（009826）今日盤中展現韌性，股價穩步站回10元面額關卡，上漲0.02元（0.20%），外盤買進比重逼近八成，吸引不少尋求跨出本土市場的資金進場布局。

當前台股大盤市值高度集中在半導體與少數科技巨頭身上，投資人資產往往與單一產業的景氣循環緊密捆綁。

將資金分散到009826，並非為了躲避風險而轉向保守，而是不願意把全人類的經濟成果押注在單一島嶼或單一科技賽道上，將版圖直接延伸至全球醫療生技、跨國精品消費、金融服務與尖端重工業等多元巨頭。

在加權指數站上45000點的歷史高位之際，009826重回10元整數關卡，為本土投資人提供了一條免換匯、免複委託就能一鍵直通全球核心資產的捷徑。

分散投資的終極意義不是畏懼風險，而是跳脫單一市場的局限，用最高效的方式直接持有全人類的商業引擎。

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