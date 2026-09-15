存006208多年為何改買0050？懶錢包曝關鍵：降費後差距拉開

財經YouTuber懶錢包自2019年開啟定期定額存股實驗，堅持「無腦買、不停扣、股利再投入」，實測7年下來累計報酬率達211.75%，總市值突破1338萬元。

邁入2026年9月，懶錢包宣布重大配置調整，正式告別過去扣款的富邦台50（006208）與富邦公司治理（00692），轉投元大台灣50（0050），並依市值比例加碼元大中型100（0051），打造覆蓋台股大盤近92%市值的全新被動投資組合。

0050降費見成效

懶錢包透露過去006208確實以較低費用率與更佳追蹤效率領先，但隨著0050自2025年大降費，疊加分割效應帶動規模激增，經理費與保管費持續下調，2025年結算報酬率反超0.02%，2026年雙方費用率差距更進一步拉開。

在長期複利下，持有成本越低績效越好，因此決定將新資金轉進0050；至於既有的近29張006208與70餘張00692則選擇續抱不停損出清。

加買0051網羅台股前150強

針對進階配置，懶錢包指出00692因設有公司治理篩選機制，易漏掉部分權值股，因此改採0050搭配0051，兩者成分股完全互補不重疊，一次網羅台灣市值前150大企業。

依市值權重換算，前50大占大盤約80.77%，中型100家占11.17%，建議以「87.85%比12.15%」或懶人抓「88%比12%」的比例配置資金，不僅能將台積電權重微調降至約50%，更兼顧電子與中型股分散性。

貫徹全市場指數化核心

雖然0051內扣費用率長年落在0.6%至0.7%偏高，但經比例稀釋後，整體組合總費用率約0.28%，僅比單買0050略高0.06%，換取更貼近全市場的分散風險效果相當划算。

懶錢包強調，過去10年大型股與中型股報酬各有勝負，與其預測未來，不如將台股前150強全數買下，持續透過紀律扣款證明被動投資的長期價值。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。