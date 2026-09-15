費半大跌但資安股逆勢大漲！這檔 ETF 飆逾6%

AI產業三大領袖罕見同聲呼籲放慢最先進模型開發，晶片股周一首當其衝，費城半導體指數重挫5.9%。不過資安類股逆勢大漲，Qualys、Netskope大漲15%，Palo Alto Networks、CrowdStrike上漲13%、Cloudflare上漲逾7%。國泰網路資安ETF（00875）因含有這些成分股，15日股價盤中飆逾6%，一度衝上58元。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）日前呼籲放慢最先進AI模型的開發速度，OpenAI執行長奧特曼和馬斯克隨後表態支持，市場擔心資料中心建設和晶片需求受到影響，硬體類股都下跌，輝達（NVIDIA）下跌3.4%，收210.96美元，美光跌逾5%，博通和超微（AMD）均跌逾4%。台積電ADR跌3.5%。

不過資安類股逆勢走強，Qualys、Netskope大漲15%，Palo Alto Networks、CrowdStrike上漲13%，其中CrowdStrike、Cloudflare盤中都創下歷史新高，帶動00875大漲。

00875追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，聚焦全球資安、防毒軟體公司及防火牆等設備供應大廠，00875前三大持股包括Qualys占比4.7%、Fastly占比4.46%、Cloudflare占比4.34%，Palo Alto Networks占4%、CrowdStrike占3.8%。今年以來已上漲43.74%。

輝達執行長黃仁勳上周四在高盛科技大會上表示，「資安很可能成為AI下一個重大應用領域」，因程式碼遭利用的速度變快，修補漏洞的速度也必須跟上。

國泰網路資安經理人沈廷陽表示，AI浪潮不只帶動算力需求，更同步推升資安產業進入新一輪成長周期。隨著企業加速導入生成式AI、AI Agent及雲端服務，端點、身分、資料與雲端環境面臨的攻擊面持續擴大，使資安支出逐漸由企業IT預算中的選配，轉向不可或缺的基礎建設。

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