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00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
17檔台股ETF將於9月16日同步除息，其中00935近半年報酬57.30%居冠，本次配息1.83元，9月15日為參與除息最後買進日。圖／聯合報系資料照片
17檔台股ETF將於9月16日同步除息，其中00935近半年報酬57.30%居冠，本次配息1.83元，9月15日為參與除息最後買進日。圖／聯合報系資料照片

台股ETF迎來「超級除息日」，明（16）日共有17檔台股ETF同步除息，從高股息、科技到主動式ETF皆有代表性產品入列。值得注意的是，今年台股多頭行情延燒，不少即將除息的ETF不僅有配息題材撐場，近半年股價表現也相當搶眼，甚至有3檔漲幅超過五成，包括野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）及主動統一台股增長（00981A），想參與這波除息的投資人，今（15）日將是最後買進日。

觀察近半年績效表現，17檔除息ETF中僅3檔績效突破50%。野村臺灣新科技50（00935）近半年上漲57.30%，居所有除息ETF之冠；富邦旗艦50（009802）以56.37%緊追在後，主動統一台股增長（00981A）則以51.33%排名第三。第四至第十名依序為群益台灣精選高息（00919）49.36%、富邦淨零ESG50（009809）47.63%、凱基優選高股息30（00915）46.08%、中信成長高股息（00934）44.98%、野村趨勢動能高息（00944）44.64%、兆豐電子高息等權（00943）43.26%，以及凱基台灣AI50（00952）42.47%，前十名近半年漲幅均超過四成。

ETF達人表示，除息旺季容易讓投資人把目光集中在「配多少、殖利率多高」，但實際挑選ETF時，更值得觀察的是配息之外，基金本身是否具備持續創造資本利得的能力。尤其殖利率通常是以特定時間點的價格回推，若只追逐表面上的高配息，卻忽略ETF淨值與股價走勢，實際投資成果未必如預期；相較之下，若ETF在配息前已有一定的淨值成長空間，即使進入除息，也較有條件透過後續行情消化除息缺口。

ETF達人進一步指出，評估配息型ETF不妨將「配息＋資本利得」一起看，並檢視其成分股是否仍處在產業成長趨勢之中。在AI與科技產業仍是市場主要成長動能之下，能否參與企業獲利成長、同時兼顧收益分配，可能比單純追求高殖利率更值得投資人關注。

今最後買進日之台股ETF報酬排行榜

ETF名稱及代碼配息頻率配息金額單次殖利率近半年報酬
野村臺灣新科技50（00935）半年配1.83元3.16%57.30%
富邦旗艦50（009802）季配0.19元0.95%56.37%
主動統一台股增長（00981A）季配0.63元2.15%51.33%
群益台灣精選高息（00919）季配1.10元3.34%49.36%
富邦淨零ESG50（009809）季配0.22元1.19%47.63%
凱基優選高股息30（00915）季配0.60元1.81%46.08%
中信成長高股息（00934）月配0.33元1.11%44.98%
野村趨勢動能高息（00944）月配0.11元0.51%44.64%
兆豐電子高息等權（00943）月配0.25元1.20%43.26%
凱基台灣AI50（00952）月配0.12元0.67%42.47%

資料來源：Cmoney，2026/9/14　　　　　　　　　圖／聯合新聞網製作

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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