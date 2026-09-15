00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日
台股ETF迎來「超級除息日」，明（16）日共有17檔台股ETF同步除息，從高股息、科技到主動式ETF皆有代表性產品入列。值得注意的是，今年台股多頭行情延燒，不少即將除息的ETF不僅有配息題材撐場，近半年股價表現也相當搶眼，甚至有3檔漲幅超過五成，包括野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）及主動統一台股增長（00981A），想參與這波除息的投資人，今（15）日將是最後買進日。
觀察近半年績效表現，17檔除息ETF中僅3檔績效突破50%。野村臺灣新科技50（00935）近半年上漲57.30%，居所有除息ETF之冠；富邦旗艦50（009802）以56.37%緊追在後，主動統一台股增長（00981A）則以51.33%排名第三。第四至第十名依序為群益台灣精選高息（00919）49.36%、富邦淨零ESG50（009809）47.63%、凱基優選高股息30（00915）46.08%、中信成長高股息（00934）44.98%、野村趨勢動能高息（00944）44.64%、兆豐電子高息等權（00943）43.26%，以及凱基台灣AI50（00952）42.47%，前十名近半年漲幅均超過四成。
ETF達人表示，除息旺季容易讓投資人把目光集中在「配多少、殖利率多高」，但實際挑選ETF時，更值得觀察的是配息之外，基金本身是否具備持續創造資本利得的能力。尤其殖利率通常是以特定時間點的價格回推，若只追逐表面上的高配息，卻忽略ETF淨值與股價走勢，實際投資成果未必如預期；相較之下，若ETF在配息前已有一定的淨值成長空間，即使進入除息，也較有條件透過後續行情消化除息缺口。
ETF達人進一步指出，評估配息型ETF不妨將「配息＋資本利得」一起看，並檢視其成分股是否仍處在產業成長趨勢之中。在AI與科技產業仍是市場主要成長動能之下，能否參與企業獲利成長、同時兼顧收益分配，可能比單純追求高殖利率更值得投資人關注。
今最後買進日之台股ETF報酬排行榜
|ETF名稱及代碼
|配息頻率
|配息金額
|單次殖利率
|近半年報酬
|野村臺灣新科技50（00935）
|半年配
|1.83元
|3.16%
|57.30%
|富邦旗艦50（009802）
|季配
|0.19元
|0.95%
|56.37%
|主動統一台股增長（00981A）
|季配
|0.63元
|2.15%
|51.33%
|群益台灣精選高息（00919）
|季配
|1.10元
|3.34%
|49.36%
|富邦淨零ESG50（009809）
|季配
|0.22元
|1.19%
|47.63%
|凱基優選高股息30（00915）
|季配
|0.60元
|1.81%
|46.08%
|中信成長高股息（00934）
|月配
|0.33元
|1.11%
|44.98%
|野村趨勢動能高息（00944）
|月配
|0.11元
|0.51%
|44.64%
|兆豐電子高息等權（00943）
|月配
|0.25元
|1.20%
|43.26%
|凱基台灣AI50（00952）
|月配
|0.12元
|0.67%
|42.47%
資料來源：Cmoney，2026/9/14 圖／聯合新聞網製作
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