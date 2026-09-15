00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

台股ETF迎來「超級除息日」，明（16）日共有17檔台股ETF同步除息，從高股息、科技到主動式ETF皆有代表性產品入列。值得注意的是，今年台股多頭行情延燒，不少即將除息的ETF不僅有配息題材撐場，近半年股價表現也相當搶眼，甚至有3檔漲幅超過五成，包括野村臺灣新科技50（00935）、富邦旗艦50（009802）及主動統一台股增長（00981A），想參與這波除息的投資人，今（15）日將是最後買進日。

觀察近半年績效表現，17檔除息ETF中僅3檔績效突破50%。野村臺灣新科技50（00935）近半年上漲57.30%，居所有除息ETF之冠；富邦旗艦50（009802）以56.37%緊追在後，主動統一台股增長（00981A）則以51.33%排名第三。第四至第十名依序為群益台灣精選高息（00919）49.36%、富邦淨零ESG50（009809）47.63%、凱基優選高股息30（00915）46.08%、中信成長高股息（00934）44.98%、野村趨勢動能高息（00944）44.64%、兆豐電子高息等權（00943）43.26%，以及凱基台灣AI50（00952）42.47%，前十名近半年漲幅均超過四成。

ETF達人表示，除息旺季容易讓投資人把目光集中在「配多少、殖利率多高」，但實際挑選ETF時，更值得觀察的是配息之外，基金本身是否具備持續創造資本利得的能力。尤其殖利率通常是以特定時間點的價格回推，若只追逐表面上的高配息，卻忽略ETF淨值與股價走勢，實際投資成果未必如預期；相較之下，若ETF在配息前已有一定的淨值成長空間，即使進入除息，也較有條件透過後續行情消化除息缺口。

ETF達人進一步指出，評估配息型ETF不妨將「配息＋資本利得」一起看，並檢視其成分股是否仍處在產業成長趨勢之中。在AI與科技產業仍是市場主要成長動能之下，能否參與企業獲利成長、同時兼顧收益分配，可能比單純追求高殖利率更值得投資人關注。

今最後買進日之台股ETF報酬排行榜

ETF名稱及代碼 配息頻率 配息金額 單次殖利率 近半年報酬 野村臺灣新科技50（00935） 半年配 1.83元 3.16% 57.30% 富邦旗艦50（009802） 季配 0.19元 0.95% 56.37% 主動統一台股增長（00981A） 季配 0.63元 2.15% 51.33% 群益台灣精選高息（00919） 季配 1.10元 3.34% 49.36% 富邦淨零ESG50（009809） 季配 0.22元 1.19% 47.63% 凱基優選高股息30（00915） 季配 0.60元 1.81% 46.08% 中信成長高股息（00934） 月配 0.33元 1.11% 44.98% 野村趨勢動能高息（00944） 月配 0.11元 0.51% 44.64% 兆豐電子高息等權（00943） 月配 0.25元 1.20% 43.26% 凱基台灣AI50（00952） 月配 0.12元 0.67% 42.47%

資料來源：Cmoney，2026/9/14 圖／聯合新聞網製作

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