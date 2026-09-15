統一00981A 配息 最後買進日9月15日

主動統一台股增長（00981A）第三次收益實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.63元。00981A為季配息，將於9月16日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為9月15日，配息收益預估於10月13日到帳。這次00981A配息來源依舊為100%來自資本利得，因此配息收益不需繳納綜合所得稅及二代健保補充保費。

統一投信表示，全球雲端服務巨頭加大資本支出，AI供不應求使相關供應鏈受惠，並帶動台灣出口及經濟成長動能，為台股築起穩健基本面支撐，後市表現仍可期。惟因地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動等因素，股市波動較大，建議投資人可以透過主動式台股ETF布局，由專業投研團隊主動操作，追求超額報酬。

統一投信投研團隊表示，台股盤面呈現類股良性輪動態勢，之前股價率先修正的族群，多數已反彈回高點，部分基本面強勢的個股，甚至創下新高。MSCI公布指數季度調整，台股在全球市場、全球新興市場、亞洲除日本等主要指數中，權重獲得上調，為股市帶來資金面利多。加之台股基本面穩健，長線震盪向上格局不變，因此短線高檔震盪為長線投資人逢低布局良機。

產業方面，第4季輝達Vera Rubin與谷歌TPU正式進入放量階段，投資聚焦今年產業成長趨勢明確，且處於新技術或新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務/設備/封裝）、HVDC（高壓直流）機櫃電源模組/電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL/PCB材料新規格受惠股、光纖（CPO）等。同時，也看好產業進入漲價循環的族群，如ABF/PCB上游材料與被動元件等。

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