00919配息近14%創高 9月15日最後買進日

近期市場動盪，在科技股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，近期金控股價頻創新高，金融部位就成為近期績效重要推力。觀察目前市場六檔持有五成以上金融股的台股ETF績效表現，以近一月表現來看，00919以8.08%的亮麗績效領先，再以大盤前波低點7月底以來表現來看，六檔含金量高的台股ETF表現都有雙位數報酬，也充分展現高息ETF穩健跟漲抗跌的特性。

法人表示，投資組合要有平衡風險效益，建議配置中要有選股策略「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率的高息ETF，金融股持股比重高的高息ETF，就是不錯的選擇。其中成立以來持續配高息的群益台灣精選高息ETF（00919），近期創下包括配息金額1.1元、年化配息率達13.76%、連續14季年化配息率達10%以上、股價33.02元、ETF史上規模最快達到6,000億、收益人數141萬人共六大歷史新高紀錄。據了解，00919最新第14次配息1.1元續創配息金額新高，想參與00919這次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

ETF理財達人表示，觀察00919目前產業配置約53.1%金融、28.9%電子、17.44%傳產，整體來看，以金融股為主要配置，再搭配逾二成電子股，因此，在市場波動大時，金融部位就成為抗震的最佳投資組合。此外，00919不僅在9月4日股價連續九天創新高，規模也一舉突破6千億大關，來到6,043.6億，成為第四檔6千億台股ETF，最新受益人數也是來到1,419,036人新高紀錄；00919高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策，加上持有精準選股穩健抗震，讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購卡位息利雙收的投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人一定不希望領高股息賠價差，後續來看，台股雖然多頭格局未變，但切忌追高，應採分批布局策略，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

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