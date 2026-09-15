快訊

川普長子被爆收普亭親信大禮！包私人小島放煙火 川普說話了

家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

昔喊「有病我最大」！2004年卡拉OK店縱火釀5死8傷 死囚林旺仁病死獄中

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息1.1元「幾張要繳二代健保？」陳重銘破解18張迷思：這次1000張也不用扣

聯合新聞網／ 綜合報導
00919本次每股配息1.1元，陳重銘指出配息來源100%為資本利得，因此關鍵不在持有張數，即使持有100張、1000張，也不會因本次配息被扣二代健保補充保費。記者陳正興／攝影
00919本次每股配息1.1元，陳重銘指出配息來源100%為資本利得，因此關鍵不在持有張數，即使持有100張、1000張，也不會因本次配息被扣二代健保補充保費。記者陳正興／攝影

群益台灣精選高息（00919）即將迎來除息，每股預計配發1.1元，換算持有單張可領到1100元現金股利。面對廣大投資人最關心的「持有幾張需要扣繳二代健保補充保費」的稅務問題，知名財經專家陳重銘針對配息結構深入解析，釐清市場常見的計算迷思。

外界普遍以現行單筆配息滿2萬元的門檻推估，若將2萬元除以單張1100元的配息金額，得出18.18張的數據，因而誤以為只要持有超過18張就必須繳納二代健保補充保費。

陳重銘對此澄清，該算法並不正確，關鍵在於ETF的配息來源主要由三大項目構成：分別是成分股所發放的股利所得（54C）、成分股買賣產生的資本公積與資本利得（價差），以及收益平準金。

陳重銘進一步指出，00919此次公布的配息來源組成中，百分之百皆屬於「資本利得」。

由於台灣現行稅法停徵證券交易所得稅，因此由資本利得所配發的金額，完全無需課徵綜合所得稅，同時也不會被扣繳2.11%的二代健保補充保費。

這意味著投資人無論持有100張甚至1000張，這次領到的配息金額均能全額入袋，免除繳納所得稅與健保補充保費的負擔。

陳重銘最後提醒，00919除息在即，有意參與本次配息的投資人，必須在除息日前最後交易日完成買進或持有，才能享有領息資格。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

00935配息1.83元、半年漲57.3%！17檔ETF除息倒數…今最後買進日

台股ETF明迎超級除息日，17檔同步除息，00935配息1.83元、近半年漲57.3%居冠，15日為最後買進日。

00919配息1.1元「幾張要繳二代健保？」陳重銘破解18張迷思：這次1000張也不用扣

00919每股配息1.1元，陳重銘澄清本次配息全屬資本利得，持有1000張也免扣所得稅及二代健保補充保費；參與配息須於除息日前買進或持有。

009826費用率竟是「負的」！8月總費用率約-0.004%…Ffaarr：申贖手續費成關鍵

貝萊德世界股票009826公布8月總費用率約為負0.004%，主因申贖手續費收入0.09%高於交易成本，扣除各項費用後仍有餘額。

00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

00981A將於9月16日除息，每股配0.63元；有網友持有100張，今年帳面獲利逾120萬元，累計領息16.7萬元。

台股ETF低接買盤出籠 00919吸金60億最旺

受到地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動、AI三巨頭罕見齊喊煞車等影響，近期台股回測45,000點，逢低買盤也出籠，台股ETF連續兩日淨申購逾百億元，這也是近一月以來的最大買氣。

統一00981A 配息 最後買進日9月15日

主動統一台股增長（00981A）第三次收益實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.63元。00981A為季配息，將於9月16日除息，投資人參與這次配息的最後買進日為9月15日，配息收益預估於10月13日到帳。這次00981A配息來源依舊為100%來自資本利得，因此配息收益不需繳納綜合所得稅及二代健保補充保費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。