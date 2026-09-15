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00919配息1.1元「幾張要繳二代健保？」陳重銘破解18張迷思：這次1000張也不用扣
群益台灣精選高息（00919）即將迎來除息，每股預計配發1.1元，換算持有單張可領到1100元現金股利。面對廣大投資人最關心的「持有幾張需要扣繳二代健保補充保費」的稅務問題，知名財經專家陳重銘針對配息結構深入解析，釐清市場常見的計算迷思。
外界普遍以現行單筆配息滿2萬元的門檻推估，若將2萬元除以單張1100元的配息金額，得出18.18張的數據，因而誤以為只要持有超過18張就必須繳納二代健保補充保費。
陳重銘對此澄清，該算法並不正確，關鍵在於ETF的配息來源主要由三大項目構成：分別是成分股所發放的股利所得（54C）、成分股買賣產生的資本公積與資本利得（價差），以及收益平準金。
陳重銘進一步指出，00919此次公布的配息來源組成中，百分之百皆屬於「資本利得」。
由於台灣現行稅法停徵證券交易所得稅，因此由資本利得所配發的金額，完全無需課徵綜合所得稅，同時也不會被扣繳2.11%的二代健保補充保費。
這意味著投資人無論持有100張甚至1000張，這次領到的配息金額均能全額入袋，免除繳納所得稅與健保補充保費的負擔。
陳重銘最後提醒，00919除息在即，有意參與本次配息的投資人，必須在除息日前最後交易日完成買進或持有，才能享有領息資格。
◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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