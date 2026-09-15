009826費用率竟是「負的」！8月總費用率約-0.004%…Ffaarr：申贖手續費成關鍵

貝萊德世界股票（009826） 8月的總費用在投信網站公布了。8月的總費用率是多少呢？竟然是大約是負的0.004%左右（四捨五入是0.00%）。

費用率是負的怎麼可能？這就是我昨天文章講到的。因為申購和贖回都會收0.15%的申贖手續費，這部分如果同一天有申購有贖回，就會有收費用，但不一定都要實際買進賣出，所以反而賺到的狀況。

009826在8月就收了0.09%的申贖手續費，但交易稅和買賣股手續費才0.03%，所以還淨賺0.06%多，這部分再扣掉0.04%經理費、0.01％保管費和0.01%其他費用之後竟然還剩一點點，結果變成費用率是負的的神奇狀況。

這個總成本為負的狀況，可能只是因為發行初期的申贖比較頻繁，未來應該不會再有了，但對當下的投資人來說，還是有享受到好處。

另要注意的是投信公會資料的交易成本是計看得到的手續費和稅，實際上看不到的股票買賣價差和昨天講的 換匯買賣價就沒算在裡面了。

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