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009826費用率竟是「負的」！8月總費用率約-0.004%…Ffaarr：申贖手續費成關鍵

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826公布8月總費用率約為-0.004%，主因申贖手續費收入高於交易稅與買賣手續費等成本，扣除經理費、保管費及其他費用後仍有剩餘。記者陳正興／攝影
009826公布8月總費用率約為-0.004%，主因申贖手續費收入高於交易稅與買賣手續費等成本，扣除經理費、保管費及其他費用後仍有剩餘。記者陳正興／攝影

貝萊德世界股票（009826） 8月的總費用在投信網站公布了。8月的總費用率是多少呢？竟然是大約是負的0.004%左右（四捨五入是0.00%）。

費用率是負的怎麼可能？這就是我昨天文章講到的。因為申購和贖回都會收0.15%的申贖手續費，這部分如果同一天有申購有贖回，就會有收費用，但不一定都要實際買進賣出，所以反而賺到的狀況。

009826在8月就收了0.09%的申贖手續費，但交易稅和買賣股手續費才0.03%，所以還淨賺0.06%多，這部分再扣掉0.04%經理費、0.01％保管費和0.01%其他費用之後竟然還剩一點點，結果變成費用率是負的的神奇狀況。

這個總成本為負的狀況，可能只是因為發行初期的申贖比較頻繁，未來應該不會再有了，但對當下的投資人來說，還是有享受到好處。

另要注意的是投信公會資料的交易成本是計看得到的手續費和稅，實際上看不到的股票買賣價差和昨天講的 換匯買賣價就沒算在裡面了。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 費用率 申購

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