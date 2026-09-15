快訊

網球／時代的眼淚 24年來世界前10首度不見三巨頭

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

川普貼文連發！批AI末世論、全球暖化都是騙局 親電黃仁勳力挺產業

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A將於9月16日除息，本次每股配發0.63元；有網友分享年初以17元買進100張，截至9月14日帳面獲利逾120萬元，今年累計領息16.7萬元。圖／聯合報系資料照片
00981A將於9月16日除息，本次每股配發0.63元；有網友分享年初以17元買進100張，截至9月14日帳面獲利逾120萬元，今年累計領息16.7萬元。圖／聯合報系資料照片

「主動ETF股王」主動統一台股增長（00981A）將於9/16除息，本次每股配發0.63元。有網友表示在今年初以17元買進100張00981A，帳面上已經賺超過120萬元，加上這次配息，總計領息16.7萬元，相當於每個月幫自己加薪超過1.8萬元。

00981A為季配息，每年的3、6、9、12月除息，昨天公布今年的第三次收益分配公告，本次每股配發0.63元，配息來源依舊100%來自資本利得，因此不需要繳納所得稅，也不用被二代健保補充保費扒皮，只要在今天上車，00981A的股息收入將於10/13入帳。

有網友就分享今年初以17元買進100張00981A，抱到昨(14)日漲到29.32元，單是帳面資產已經賺超過120萬元，另外，3月配息0.41元、6月和9月都配0.63元，總計配發1.67元，也就是說，100張的00981A合計領息16.7萬元，等於每個月幫自己加薪超過1.8萬元。

不少投資人看到00981A股價逼近30元大關，難免浮現「現在買會不會追高？」、「該不該在9/16除息前上車？」ETF投資專家表示，參與除息的關鍵在於填息能力，00981A不但填息率百分百，而且歷經今年7月以來的股災震盪，截至昨日，00981A含息報酬率80.54%、不含息報酬率73.39%，都穩居主動式ETF之冠，顯示00981A的超額報酬能力還是亮眼。

ETF專家表示，AI浪潮依舊是主旋律，台股長線多頭格局不變，不論是想要資本利得或是想要領息，00981A都是適合存股的選擇。無法一口氣買100張的小資族，除了可以每個月定期定額，還可搭配券商的「股息後再投入」功能，慢慢累積00981A的部位幫自己加薪。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00981A主動統一台股增長 ETF 加薪 除息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ETF買越多越分散？他0050已占一半還想加碼美股…網反推009826：兩檔就夠

漢測一張要225萬！「反指標女神」巴逆逆到處借錢搶申購：能不能翻身就靠這次

川普拋震撼彈！美伊戰爭結束後「可能留在伊朗拿石油」…被酸：先打贏再說

金融股估值邏輯變了？他喊本益比有望往30倍靠近…遭反駁：變的是獲利

相關新聞

009826費用率竟是「負的」！8月總費用率約-0.004%…Ffaarr：申贖手續費成關鍵

貝萊德世界股票009826公布8月總費用率約為負0.004%，主因申贖手續費收入0.09%高於交易成本，扣除各項費用後仍有餘額。

00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

00981A將於9月16日除息，每股配0.63元；有網友持有100張，今年帳面獲利逾120萬元，累計領息16.7萬元。

台股ETF低接買盤出籠 00919吸金60億最旺

受到地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動、AI三巨頭罕見齊喊煞車等影響，近期台股回測45,000點，逢低買盤也出籠，台股ETF連續兩日淨申購逾百億元，這也是近一月以來的最大買氣。

反向ETF 挑價內外15%

台股近期維持高檔震盪，市場多空拉鋸加劇，提高投資人操作難度。在盤勢波動放大的環境下，反向ETF交易熱度升溫，國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50反1相關權證也受資金關注。

美股ETF吸金力十足

中東局勢膠著推升油價，加上聯準會升息預期升溫與美債殖利率攀升，壓抑全球股市表現。過去一周整體股票型ETF重返資金淨流入251.9億美元，其中美國市場吸引104.1億美元淨流入，日本與歐洲市場亦分別獲17.3億與12.7億美元淨流入，拉美與東歐市場分別獲3.8億與0.6億美元淨流入；反觀亞洲市場遭6.4億美元淨流出，其中中國遭6.1億美元淨流出。

海外非科技商品 聚光

海外非科技主題ETF逆勢吸金，根據集保結算所統計，9月以來海外主被動股票ETF零股人數達56.4萬人創新高，較2025年底增加18.9萬人，年增50.6%；若統計9月新增零股人數最多的前十大ETF，除科技型、市值型占比最多外，電力、航運等非科技主題ETF也進榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。