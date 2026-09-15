00981A明除息！100張今年「帳賺逾120萬＋領息16.7萬」…網：每月加薪1.8萬

「主動ETF股王」主動統一台股增長（00981A）將於9/16除息，本次每股配發0.63元。有網友表示在今年初以17元買進100張00981A，帳面上已經賺超過120萬元，加上這次配息，總計領息16.7萬元，相當於每個月幫自己加薪超過1.8萬元。

00981A為季配息，每年的3、6、9、12月除息，昨天公布今年的第三次收益分配公告，本次每股配發0.63元，配息來源依舊100%來自資本利得，因此不需要繳納所得稅，也不用被二代健保補充保費扒皮，只要在今天上車，00981A的股息收入將於10/13入帳。

有網友就分享今年初以17元買進100張00981A，抱到昨(14)日漲到29.32元，單是帳面資產已經賺超過120萬元，另外，3月配息0.41元、6月和9月都配0.63元，總計配發1.67元，也就是說，100張的00981A合計領息16.7萬元，等於每個月幫自己加薪超過1.8萬元。

不少投資人看到00981A股價逼近30元大關，難免浮現「現在買會不會追高？」、「該不該在9/16除息前上車？」ETF投資專家表示，參與除息的關鍵在於填息能力，00981A不但填息率百分百，而且歷經今年7月以來的股災震盪，截至昨日，00981A含息報酬率80.54%、不含息報酬率73.39%，都穩居主動式ETF之冠，顯示00981A的超額報酬能力還是亮眼。

ETF專家表示，AI浪潮依舊是主旋律，台股長線多頭格局不變，不論是想要資本利得或是想要領息，00981A都是適合存股的選擇。無法一口氣買100張的小資族，除了可以每個月定期定額，還可搭配券商的「股息後再投入」功能，慢慢累積00981A的部位幫自己加薪。

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