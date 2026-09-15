美股ETF吸金力十足

中東局勢膠著推升油價，加上聯準會升息預期升溫與美債殖利率攀升，壓抑全球股市表現。過去一周整體股票型ETF重返資金淨流入251.9億美元，其中美國市場吸引104.1億美元淨流入，日本與歐洲市場亦分別獲17.3億與12.7億美元淨流入，拉美與東歐市場分別獲3.8億與0.6億美元淨流入；反觀亞洲市場遭6.4億美元淨流出，其中中國遭6.1億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，美債殖利率上行壓力沉重，30年期美國公債殖利率升至5.3%，接近近20年高點，10年期殖利率也逼近5%，均對已在高檔的股市估值帶來壓力，搭配AI相關不確定性與強勁獲利能否延續的疑慮，仍恐增添股市波動風險。不過，隨S&P500指數預估本益比已從年初約22倍降至19倍，加上整體景氣與獲利基本面仍維持正向，看好風險性資產穩中走升趨勢不變，建議股市配置可留意不同風格機會，包括循環、價值與小型股題材。

富蘭克林證券投顧表示，債券上因高評級債承壓較重，建議保守穩健型投資人轉向以美國平衡型基金為核心，廣納收益並擴大報酬機會，偏積極者可透過新興市場平衡型基金參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。此外，股市布局持續看好AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機，看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復興主題，並搭配黃金及貴金屬產業型基金，分散投組配置。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，從蘋果推出新款手機並強化裝置端AI應用來看，AI發展正由雲端算力逐步延伸至消費終端，也突顯科技巨頭持續拓展AI應用版圖，強化AI基建與應用生態，因此持續看好AI相關題材，操作上可搭配基本面佳的優質軟體股以及科技權值股，掌握AI投資的長期成長機會。

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