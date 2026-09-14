009826為何不配息？不只為了複利 海外ETF真正優勢藏在這3點

台灣ETF市場瘋搶高股息，但近期掛牌的貝萊德世界股票（009826）卻反其道而行，主打「不配息（累積型）」機制，把成分股賺到的股息全部默默滾回基金淨值裡。

國內雖然也有不配息的台股ETF，但009826身為一檔「跨國投資」的海外型ETF，這個「不發錢」的設計，其實藏著比純台股ETF更強大的戰略優勢。

009826採累積型不配息設計，讓投資人在持有期間完全不會領到海外股利，自然免去跨國股息計入「海外所得」申報與最低稅負制課稅的困擾；未來若在台股市場賣出持股，賺取的差價全數屬於台灣境內停徵之證券交易所得，為高資產族群省去繁瑣的海外報稅流程。

說白一點，全球成熟市場（如MSCI世界指數）的平均殖利率本來就只有1.5%到2%左右...

若硬要配息，散戶每期拿到的可能只是幾百元零錢，扣掉匯費根本所剩無幾，想手動買回也湊不到半張，錢就這樣閒置在戶頭裡。

讓經理人把這筆錢集中在海外作大規模加碼，資金效率反而更高。

009826「不配息」機制三大重點

免除稅務申報負擔 持有期間不產生海外股利所得，未來次級市場賣出賺取的價差屬於境內停徵之證券交易所得。 零跨國匯差磨損 股息直接以原幣別在海外即時再投資，省去外幣換回新台幣的跨國電匯與行政手續費。 資金運用效益極大化 化解全球型股票低殖利率（約1.5%至2%）配息淪為零錢、散戶難以手動再加碼的資金閒置窘境。

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