群益00415A 30日開募

台股高檔整理，群益投信推出進化版市值型ETF主動群益核心50（00415A），持股囊括強勢龍頭股、（準）千金趨勢股及未來龍頭股等台股核心新50強，掌握AI強勢股與非科技股之潛力商機，將於9月30日募集，每股發行價格10元，採季配息，預計於10月20日掛牌。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，2023年AI元年以來，台股市值年年增長，加權指數每年漲幅都超過20%，今年來更已漲近60%。掌握台股大多頭行情最簡單的方式，就是透過市值型ETF來參與。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，有別於過去的市值型ETF投資標的主要為上市股票，追求報酬和市場同步、緊跟大盤享受長期經濟成長周期，持股內容按追蹤指數定期調整而更動，主動群益核心50這檔進化版市值型ETF訴求主動操作，能因應市況與產業趨勢靈活調整持股，力求超越大盤、創造超額報酬。

主動群益核心50經理人許育誌指出，AI投資競賽持續升溫，四大雲端服務供應商（CSP）加速擴建資料中心，2026年資本支出預估突破7,000億美元、再創新高，可望持續嘉惠台灣供應鏈。

許育誌分析，AI算力需求全面升級，晶片與伺服器商機同步擴大，供應鏈實力完整的台灣站穩核心受益位置，尤其晶圓代工、印刷電路板（PCB）／銅箔基板（CCL）、封測、電源供應器等，都可望持續受惠。

在產業配置方面，主動群益核心50預計半導體股占44.7%，電子零組件股占34%，其他為通信網路、其他電子股等，無金融股；預計前十大持股為台積電、台光電、欣興、南電、旺矽、聯發科、台達電、智邦、鴻勁、信驊。

就市值分布來看，主動群益核心50除了網羅中大型股之外，也會注意未來龍頭股的投資機會，不受限於市值，強化個股的爆發力及未來性。

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