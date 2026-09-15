東方匯理擬在台發行ETF

全球ETF投資持續普及，根據東方匯理（Amundi）針對台灣ETF市場趨勢與投資人偏好的分析，台灣有61%的投資人持有ETF，高於全球平均31%，顯示ETF已成為台灣投資人重要的投資工具。

有鑑於台灣投資人對於ETF的參與度及認同度都高，東方匯理計畫在台發行ETF，可望成為東方匯理在歐洲之外第一檔ETF。東方匯理為歐洲最大資產管理公司、全球前十大資產管理公司，也是歐洲最大ETF發行商，在歐洲已有逾400檔ETF掛牌，規模超過4,100億歐元，超過新台幣15兆元。

東方匯理ETF產品涵蓋股、債、多重資產ETF之外，還包括主題式ETF，例如千禧世代、性別平權、精品、歐洲防衛、記憶體晶片、算力、ESG等多元主題。以頗受歡迎的Amundi S&P SWAP 這檔合成複製ETF來說，規模超過150億歐元，並不直接持有S&P 500股票，因此沒有稅負問題。

東方匯理投信總經理暨執行長黃日康表示，ETF普及，加上AI、數位工具與專業理財建議結合，正為台灣投資人提供更多元、便利且更符合長期理財規劃選擇。

在台灣，ETF投資相當普及，投資管道也趨於多元。根據東方匯理針對台灣ETF 市場趨勢與投資人偏好的分析，未來一年有意願布局ETF的台灣投資人比重更高達63%，領先全球的35%。

東方匯理投信ETF業務發展主管蔡協錚表示，台灣已是全球ETF滲透率最高的市場之一，反映投資人對ETF及數位投資的高接受度。下一階段，市場焦點將從ETF的普及，進一步走向如何運用不同類型的ETF進行長期、多元的資產配置。

在投資管道方面，傳統券商與線上券商最為主流，數位銀行及傳統銀行也扮演重要角色。分散投資（53%）與投資便利性 （34%），則是台灣投資人布局ETF的主要考量因素。

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