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海外非科技商品 聚光

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

海外非科技主題ETF逆勢吸金，根據集保結算所統計，9月以來海外主被動股票ETF零股人數達56.4萬人創新高，較2025年底增加18.9萬人，年增50.6%；若統計9月新增零股人數最多的前十大ETF，除科技型、市值型占比最多外，電力、航運等非科技主題ETF也進榜。

儘管上周AI三巨頭齊喊關注AI風險，對基本面信心及資金面造成干擾，但AI算力需求依舊發燙，輝達執行長黃仁勳再次強調，真正限制AI成長是晶圓、先進封裝、數據中心及電力等供應能力，表明AI投資熱點，將轉向數據中心建置速度、電力取得，先進封裝及記憶體供應能耐，帶動電力非純科技的「AI基礎設施鏈」股衝出頭，連帶激勵台新美國電力基建等電力ETF零股買氣旺，最新零股人數達8,076人，創上市新高。

台新美國電力基建ETF經理人王惜安表示，美國能源資訊署EIA預測，美國電力消耗將在2026及2027年連續刷新歷史紀錄，但AI算力供應受限，仍是制約AI成長的主要瓶頸，且有可能持續數年，主要是缺少建設AI數據中心所需的勞動力，以及為數據中心供電的電力不足，儘管美國政府有考慮到將比特幣挖礦設施改造利用、燃料電池等創新供電方案，估計仍存在10~20%的電力缺口，帶旺整體電力基建的升級商機。

目前看來，美國電力主要受惠基建族群來自設備商，包括變壓器與高壓配電設備商、燃氣發電設備商、固態氧化物燃料電池商、BESS儲能系統商，及智慧微電網整合設備商，目前訂單產能滿載供不應求，積壓訂單能見度看至2030年後，使相關龍頭股營運展望優。

野村全球航運龍頭ETF經理人張怡琳指出，目前全球航運市場，貨櫃、油輪與散裝三大航運運價同步走強。美伊戰事延續，荷默茲海峽通行量仍低於戰前，迫使部分船舶繞航，不僅拉長航程，也墊高成本，使全球航運供需結構出現變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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