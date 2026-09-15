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308億 台股ETF單月定期定額創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

8月股市走強，儘管全市場定期定額扣款金額達368.7億元，僅創歷史次高，不過，資金湧入ETF的趨勢不變，單月ETF定期定額扣款金額重返300億元之上，月成長3.5%，衝上308.05億元，逆勢再度創下歷史新高。

以個別ETF來看，8月定期定額扣款金額前十大依序為元大台灣50（0050）的130.3億元、富邦台50的30.00億元、元大高股息23.9億元、國泰永續高股息15.8億元、主動統一台股增長12.5億元、群益台灣精選高息10.07億元、凱基台灣TOP 50的9.2億元、富邦科技6.1億元、元大S&P 500的5.05億元、富邦NASDAQ的4.9億元。

在前十大熱門標的中，元大台灣50、元大高股息和凱基台灣TOP 5三檔定期定額扣款金額都紛紛刷新歷史新高紀錄，單月成長幅度為4.7%、24.1%和1.2%。

此外，富邦台50單月定期定額扣款成長幅度達37.8%、國泰永續高股息5.3%、元大S&P 500也有3%；反之，富邦科技、富邦NASDAQ、群益台灣精選高息和主動統一台股增長則呈現月減，單月定期定額扣款金額減少6.5%至21.8%間不等。

定期定額金額最高的是元大台灣50，且每人每月平均扣款金額上升至10,180元，前八月有六個月站上萬元，與2024年同期間相比，大幅成長30%，顯見國人已將其作為存股的核心部位。

法人指出，元大台灣50為成立最久市值型ETF，指數邏輯經多空考驗，無人為選股錯誤並與時俱進，完整參與台股與企業成長，成立以來至11日累積報酬達2,344.6%，換算年化報酬率約15%，等於資金投入不到五年即可翻倍成長，帶動投資人數、定期定額戶數與扣款額居台股ETF領先地位。

在海外市場，法人分析，科技股因市場雜音震盪頻繁，衝擊費城半導體、NASDAQ指數表現，至今無法突破上半年新高；相對而言，標普500指數涵蓋美股11大產業，具分散效果與平衡風險韌性，8月已重返歷史新高，較穩定的報酬特性獲定期定額投資人青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

定期定額 市場 富邦

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