台股ETF低接買盤出籠 00919吸金60億最旺

受到地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動、AI三巨頭罕見齊喊煞車等影響，近期台股回測45,000點，逢低買盤也出籠，台股ETF連續兩日淨申購逾百億元，這也是近一月以來的最大買氣。

台股近兩個交易日拉回，吸引買盤陸續進場加碼，11日指數回測月線，台股ETF淨申購134.8億元，而昨（14）日台股盤中下探45,398點，往季線靠攏，也吸引149.8億元的淨申購資金入市，這也是睽違一個月再度出現單日逾百億元的淨申購買盤，合計連續兩日淨申購284.7億元。

以個別標的來看，近兩日淨申購金額前十大依序為群益台灣精選高息（00919）60.8億元、大華優利高填息30的45.6億元、主動中信台灣收益34.4億元、群益臺灣加權正2的33.5億元、元大高股息的33.2億元、元大台灣50正2的31.1億元。

以及復華台灣科技優息27.1億元、元大台灣50的17.1億元、中信綠能及電動車9.3億元、玉山市值動能50的8.3億元，買盤傾向於聚焦即將除息ETF、槓桿型以及老牌ETF。

統一投信投研團隊表示，台股盤面呈現類股良性輪動態勢，之前股價率先修正的族群，多數已反彈回高點，部分基本面強勢的個股，甚至創下新高。

MSCI公布指數季度調整，台股在全球市場、全球新興市場、亞洲除日本等主要指數權重獲得上調，為股市帶來資金面利多。加之台股基本面穩健，長線震盪向上格局不變，因此短線高檔震盪為長線投資人逢低布局良機。

群益台灣精選高息經理人謝明志強調，台股雖然多頭格局未變，切忌追高，應採分批布局策略，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

台灣企業獲利持續成長，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

其中，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

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