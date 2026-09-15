反向ETF 挑價內外15%

台股近期維持高檔震盪，市場多空拉鋸加劇，提高投資人操作難度。在盤勢波動放大的環境下，反向ETF交易熱度升溫，國泰臺灣加權反1（00664R）、元大台灣50反1相關權證也受資金關注。

台股昨日早盤開低，曾下挫近800點，然指數在60日均線附近迅速收腳，顯示下檔賣壓相對有限。觀察盤面結構，電子股拉回修正，金融股續創新高，航運股則醞釀轉強。電子股各族群中，目前僅資安概念股具族群性，後續可留意昨日盤勢逆勢走揚的電子個股，其短線走勢或具盤面指標意義，操作上值得持續觀察。

可留意的是，因上周輝達執行長黃仁勳在高盛論壇表示，隨AI可快速撰寫程式，程式漏洞從被發現到遭受攻擊的時間也將大幅縮短，網路安全將成AI下個主要應用，短線帶動資安概念股走強，指標股包括安碁資訊、邁達特等。

法人表示，近期市場對於升息疑慮加深，大盤表現震盪，市場投資人情緒偏向穩健高息與短線反向避險，投資人可用台股反向ETF進行短線避險，或選擇有息收保護及結合金融、科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，為投資組合增加防禦力。

權證發行商建議，若看好00664R、00632R等後市，可挑相關認購權證進行布局。標準以價內外15%以內、剩餘天數逾100天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

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