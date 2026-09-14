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選舉年聯準會轉鷹零紀錄 市值型ETF禦波動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國聯準會9月的利率會議下周才登場，成為市場資金重要指南。根據統計，自1990年以來，美國選舉年（包括總統選舉年、期中選舉年）的下半年，聯準會從未出現鷹派轉向。

法人認為，雖然Fed主席Warsh於Jackson Hole談話偏向鷹派，使市場對未來升息機率有所上修，但從歷史經驗來看，選舉年前下半年Fed主動調整政策方向的情況相對少見，後續政策仍將高度依賴通膨與就業數據變化。

玉山全球跨國藍籌100（009810）經理人黃相慈表示，在選舉之前的10月與11月FOMC會議，聯準會採取緊縮措施（升息、縮表QT、停止QE）的情況相對少見，若有轉鷹政策大多發生在上半年，有兩次轉鴿派發生在下半年的9月份。且觀察過去FOMC會議的歷史紀錄顯示，Fed傾向於在選舉前後避免進行具有裁量性的政策變動。

黃相慈指出，儘管美國公債殖利率持續走升，債市波動升溫，但股市情緒仍相當穩定，VIX指數也維持在低位，反映投資人對企業獲利、基本面具備信心，而市場短期壓力來自於實質利率持續攀升所帶來的折現率壓力，而非衰退風險。

玉山市值動能50（009803）經理人蔡長琛表示，即使面對美債殖利率波動，台股仍展現相對強勁韌性，顯示市場上漲動能已逐漸由單純的降息預期，轉向企業獲利與產業成長基本面。

短期利率與地緣政治可能增加市場震盪，但在基本面未出現明顯反轉前，台股中長期多頭趨勢仍具穩健支撐，建議透市值型ETF加以布局，有助於抵禦短期市場震盪拉回，另一方面透過大型市值股掌握反彈行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 市值型 美國聯準會 FOMC 美債 股市

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