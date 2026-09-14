選舉年聯準會轉鷹零紀錄 市值型ETF禦波動

全球股市位處相對高檔，投資人除持續參與AI長線行情，也開始尋找具收益分配機制的ETF，希望在震盪行情中適度實現投資成果。 觀察9月ETF配息行情，國泰北美科技（00770）最新每受益權單位配息6元，一舉拿下本波9月ETF配息金額冠軍；其次為野村臺灣新科技50（00935）的1.83元、大華優利高填息30（00918）的1.75元、中信綠能及電動車（00896）的1.45元，以及元大台灣高息低波（00713）的1.25元。 證券業者提醒，想要參與配息必須留意各檔ETF的除息日，00770、00935及00896三檔ETF都是後天(9月16日)除息，參與配息的最晚申購日就是明日(9月15日)。 以00770試算的話，因為00770每年配息一次，本年度每單位配息6元，9/14的收盤價67.75元，估算年化配息率約在8.9%。 值得注意的是，配息前段班過去多由高股息型ETF吸引目光，此次00770以科技型ETF之姿站上9月配息金額首位，也反映投資人的配置思維逐漸從單純追求高股息，轉向「資本成長＋收益分配」並重。

2026-09-14 15:38