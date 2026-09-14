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00415A主動群益核心50預計9月30日募集、每股10元 10月20日掛牌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群益投信推出進化版市值型ETF「00415A主動群益核心50」。圖／AI生成
群益投信推出進化版市值型ETF「00415A主動群益核心50」。圖／AI生成

全球人工智慧發展已從生成式AI走向代理式AI，更加令半導體、高階載板、記憶體、資訊服務等硬體與軟體供應鏈全面受惠，激勵台股今年來漲勢於全球股市中名列前茅，投資人以市值型台股ETF便能同享台股成長果實，在部分電子族群受惠AI、股價噴發下，也讓台股企業市值排名隨之洗牌，投資人若想更機動靈巧地卡位台股權值核心，導入主動選股策略的主動式市值型台股ETF更有助掌握台股成長行情。

群益投信推出進化版市值型ETF「00415A主動群益核心50」，持股囊括現任強勢龍頭股、(準)千金趨勢股以及未來龍頭股，精粹台股核心新50強，掌握AI強勢股與非科技股之潛力商機，將於9月30日募集，每股發行價格為新台幣10元，採季配息，預計於10月20日掛牌。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，自2023年AI元年以來，台股市值年年增長，加權指數每年漲幅更都超過20%，今年來更已漲逾60%，掌握台股大多頭行情最簡單的方式便是投過市值型ETF來參與。

群益投信主動式台股ETF研究團隊指出，有別於過去的市值型ETF投資標的主要為上市股票，追求報酬和市場同步、緊跟大盤享受長期經濟成長周期，持股內容按追蹤指數定期調整而更動，進化版市值型ETF-00415A主動群益核心50訴求主動操作，能因應市況與產業趨勢靈活調整持股，力求超越大盤、創造超額報酬。

00415A的投資標的範疇為上市櫃股票，以三大主軸精粹台股核心50強，包括獲利基本面底氣深厚的現任精壯龍頭股、AI強勢題材下股價與獲利皆展現爆發力的(準)千金股以及商機前景卓著的未來龍頭股，全方位掌握台股核心成長動能。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌指出，AI投資競賽持續升溫，四大CSP加速擴建資料中心，2026年資本支出預估突破7,000億美元、再創新高。AI算力需求全面升級，晶片與伺服器商機同步擴大，供應鏈實力完整的台灣站穩核心受益位置，因此對於台股後市仍正向看待，主動式市值台股ETF更是投資人可善用的標的。在產業方面，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠，中長期投資前景皆值得留意。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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