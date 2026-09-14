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00999A配0.29元、00935配1.83元！最新配息公告出爐 10月15日發放

聯合新聞網／ 綜合報導
00999A最新配息每單位0.29元，以9月14日收盤價11.33元計算，年化配息率約10.24%；00935配息1.83元，以收盤價58元計算，年化配息率約6.31%，9月15日為參與除息最後買進日。記者林俊良／攝影
00999A最新配息每單位0.29元，以9月14日收盤價11.33元計算，年化配息率約10.24%；00935配息1.83元，以收盤價58元計算，年化配息率約6.31%，9月15日為參與除息最後買進日。記者林俊良／攝影

AI產業近期再掀波瀾，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）呼籲全球AI產業放慢尖端模型開發、強化安全評估，xAI負責人馬斯克（Elon Musk）及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）亦相繼表態支持，「AI三巨頭」罕見齊喊降速，引發市場關注；另一方面，聯準會（Fed）利率決策會議本週登場，升息與否亦成焦點。主動野村臺灣高息ETF（00999A）及野村臺灣新科技50ETF（00935）於今（14）日發布第二階段實際收益分配公告，參與除息最後買進日為9月15日，收益分配預計於10月15日發放。

00999A實際配息金額為每單位0.29元，若以今日收盤價11.33元計算，單次配息率約2.56%，年化配息率約10.24%。

00935實際配息金額為每單位1.83元，若以今日收盤價58元計算，單次配息率約3.16%，年化配息率約6.31%。

受到近期市場消息及除息話題帶動，00935、00999A成交量明顯增加，日均量雙雙突破萬張。00935本月初（9/1～9/7）日均成交量為17,944張，相較上月底（8/25～8/31）增幅達143.80%；00999A同期日均量亦達12,806張，成長幅度約三成，顯示市場關注度明顯升溫。

00935基金經理人林怡君表示，近期AI巨頭相繼表態放慢前沿模型開發，加上美國國會及地方政府對AI資安、資料中心用電用水等議題關注升高，短線可能放大市場疑慮，但放緩模型迭代的實際代價或低於外界想像。企業端尚未完全消化既有模型的應用潛力，適度拉長迭代週期，反而有利累積導入案例，並讓企業客戶更彈性規劃預算與AI部署。CSP大廠即使面對約7%至8%的舉債成本，仍持續透過發債或自有資金投入AI基礎建設，反映背後商業利益可觀；隨2028年逐步接近、資料中心開始貢獻營收，市場對資本支出的疑慮可望淡化，焦點將重回獲利與現金流成長。

00999A基金經理人游景德表示，Fed主席華許（Kevin Warsh）重申，貨幣政策首要任務仍是讓通膨回到2%目標。儘管立場偏鷹，但PCE及CPI自2023年以來整體仍朝2%靠攏，顯示通膨維持受控。近期台、美股難突破前高，部分反映美債殖利率上揚、壓抑科技股評價，但在通膨受控、就業市場穩健下，美國並不具備連續升息的明確條件，即使9月升息1碼，也較可能屬一次性調整。隨政策不確定性消除，加上Vera Rubin預計第三季末至第四季初大量出貨，相關供應鏈營收能見度可望提升。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00999A主動野村臺灣高息 00935野村臺灣新科技50 升息 ETF

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