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分割話題帶旺NASDAQ ETF 「這檔」不必等就能輕鬆入手

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
近期NASDAQ相關ETF再度成為市場關注焦點。圖／AI生成
近期NASDAQ相關ETF再度成為市場關注焦點。圖／AI生成

近期NASDAQ相關ETF再度成為市場關注焦點，隨著部分產品宣布進行分割，顯示投資人對美國科技股的投資熱度持續升溫。法人表示，ETF分割能夠降低單張投資門檻，有助提升交易便利性，但對ETF本身的資產價值並無影響，長期投資績效仍取決於追蹤指數及成分股表現。

展望後市，市場普遍認為AI仍是帶動美國科技產業成長的核心動能。從雲端運算、AI資料中心到終端應用，全球科技巨頭持續擴大資本支出，使NASDAQ指數中的科技龍頭企業受惠於產業趨勢發展。儘管短期受到利率及市場情緒影響而出現波動，但AI帶動企業獲利成長的長期趨勢並未改變。

若投資人看好美國科技股的長線發展，目前台灣掛牌的ETF中，中信NASDAQ ETF（009800）便是市場上的選擇之一，因發行時間較晚，目前價格落在12至13元，可以用親民的入手價一次參與多家科技龍頭企業成長機會。

009800追蹤美國NASDAQ 100指數，聚焦於全球最具競爭力的科技龍頭企業，投資範圍涵蓋人工智慧（AI）、雲端運算、半導體、軟體及數位平台等產業，可望受惠於AI應用持續擴大、企業數位轉型加速，以及全球科技產業成長所帶來的投資機會。對於看好美國科技產業長期發展趨勢的投資人而言，009800可作為參與NASDAQ科技成長動能的投資工具之一。

中信NASDAQ ETF經理人張圭慧分析，美國科技產業經歷過去兩年的AI基礎建設投資後，目前市場關注焦點已逐步從硬體建置延伸至應用落地階段。無論是AI軟體服務、企業數位轉型，或是資料中心需求擴張，都有助於帶動NASDAQ大型科技企業持續創造獲利成長動能。

此外，相較於投資單一個股，透過ETF布局NASDAQ市場，可一次參與多家科技龍頭企業成長機會，在掌握AI趨勢的同時，也兼顧投資組合分散效果。對於看好AI長期發展、希望參與美國科技產業成長的投資人而言，009800可作為布局美國科技商機的工具之一。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

NASDAQ ETF 門檻 科技股

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