快訊

亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

新系議員轟廢監院毀憲亂政 蔣萬安反擊：昔主張廢今成酬庸、髮夾彎？

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A第三次收益分配期後公告揭曉 每單位配發0.63元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00981A第三次收益分配期後公告揭曉。ETF示意圖。圖／AI生成
00981A第三次收益分配期後公告揭曉。ETF示意圖。圖／AI生成

台股反彈至高檔後，進入震盪整理，類股輪動加速。統一投信表示，全球雲端服務巨頭加大資本支出，AI供不應求使相關供應鏈受惠，並帶動台灣出口及經濟成長動能，為台股築起穩健基本面支撐，後市表現仍可期。惟因地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動等因素，股市波動較大，建議投資人可以透過主動式台股ETF布局，由專業投研團隊主動操作，追求超額報酬。

主動統一台股增長（00981A）第三次收益分配公告已揭露，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.63元。00981A為季配息，將於9/16除息，投資人參與本次配息的最後買進日為9/15，配息收益預估於10/13到帳。本次00981A配息來源依舊為100%來自資本利得，因此配息收益不需繳納綜合所得稅及二代健保補充保費。

統一投信投研團隊表示，台股盤面呈現類股良性輪動態勢，之前股價率先修正的族群，多數已反彈回高點，部分基本面強勢的個股，甚至創下新高。MSCI公布指數季度調整，台股在全球市場、全球新興市場、亞洲除日本等主要指數中，權重獲得上調，為股市帶來資金面利多。加之台股基本面穩健，長線震盪向上格局不變，因此短線高檔震盪為長線投資人逢低布局良機。

產業方面，第4季輝達（NVIDIA）Vera Rubin與谷歌（Google）TPU正式進入放量階段，投資聚焦今年產業成長趨勢明確，且處於新技術或新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程(廠務/設備/封裝)、HVDC(高壓直流)機櫃電源模組/電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL/PCB材料新規格受惠股、光纖(CPO)等。同時，也看好產業進入漲價循環的族群，如ABF/PCB上游材料與被動元件等。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00981A主動統一台股增長 ETF 台股 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009803配息一路升！第五次配息0.9元創新高、今日最後買進

00406A最新配息下周揭曉！前2次年化皆逾15％ 規模衝破350億元

00935追蹤指數定期定額績效曝光！近10年數據「9月進場」平均報酬6.4％ 16號除息

00999A年化配息率衝10%！00935配1.83元 野村雙雄9月16日同步除息

相關新聞

00999A配0.29元、00935配1.83元！最新配息公告出爐 10月15日發放

00999A每單位配息0.29元、00935配1.83元，除息最後買進日為9月15日，預計10月15日發放。

9月ETF配息王出爐！00770每股狂配6元奪冠 年化配息率衝近8.9%

全球股市位處相對高檔，投資人除持續參與AI長線行情，也開始尋找具收益分配機制的ETF，希望在震盪行情中適度實現投資成果。 觀察9月ETF配息行情，國泰北美科技（00770）最新每受益權單位配息6元，一舉拿下本波9月ETF配息金額冠軍；其次為野村臺灣新科技50（00935）的1.83元、大華優利高填息30（00918）的1.75元、中信綠能及電動車（00896）的1.45元，以及元大台灣高息低波（00713）的1.25元。 證券業者提醒，想要參與配息必須留意各檔ETF的除息日，00770、00935及00896三檔ETF都是後天(9月16日)除息，參與配息的最晚申購日就是明日(9月15日)。 以00770試算的話，因為00770每年配息一次，本年度每單位配息6元，9/14的收盤價67.75元，估算年化配息率約在8.9%。 值得注意的是，配息前段班過去多由高股息型ETF吸引目光，此次00770以科技型ETF之姿站上9月配息金額首位，也反映投資人的配置思維逐漸從單純追求高股息，轉向「資本成長＋收益分配」並重。

ETF「不配息」一定比較好？若股價不漲、又沒現金流 優勢恐變大缺點

ETF不配息未必較好；若股價不漲、績效落後大盤，投資人既無價差也無現金流，優勢恐成缺點；配息型ETF至少能提供現金入帳。

009803配息一路升！第五次配息0.9元創新高、今日最後買進

在AI科技股推動下，台股動能強勁，相關台股ETF配息收益備受矚目，投資人期待資本利得與配息收益雙收。玉山臺灣市值動能50 ETF（009803）最新公布第5次配息，自基金成立以來配息金額逐季增加，且過去四次配息更都順利完成填息。

NASDAQ ETF怎麼選？009800「12元級」低門檻布局美國科技股 一次掌握AI龍頭

NASDAQ ETF分割受關注，009800追蹤NASDAQ 100指數，布局AI、雲端及科技龍頭；分割不影響資產價值。

群益投信推「00415A主動群益核心50」 將於9月30日募集

全球人工智慧發展已從生成式AI走向代理式AI，更加令半導體、高階載板、記憶體、資訊服務等硬體與軟體供應鏈全面受惠，激勵台股今年來漲勢於全球股市中名列前茅，投資人以市值型台股ETF便能同享台股成長果實，而在部分電子族群受惠AI、股價噴發下，也讓台股企業市值排名隨之洗牌，投資人若想更機動靈巧地卡位台股權值核心，導入主動選股策略的主動式市值型台股ETF更有助掌握台股成長行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。