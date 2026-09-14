00981A第三次收益分配期後公告揭曉 每單位配發0.63元

台股反彈至高檔後，進入震盪整理，類股輪動加速。統一投信表示，全球雲端服務巨頭加大資本支出，AI供不應求使相關供應鏈受惠，並帶動台灣出口及經濟成長動能，為台股築起穩健基本面支撐，後市表現仍可期。惟因地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動等因素，股市波動較大，建議投資人可以透過主動式台股ETF布局，由專業投研團隊主動操作，追求超額報酬。

主動統一台股增長（00981A）第三次收益分配公告已揭露，實際配息金額維持先前預估的每單位配發0.63元。00981A為季配息，將於9/16除息，投資人參與本次配息的最後買進日為9/15，配息收益預估於10/13到帳。本次00981A配息來源依舊為100%來自資本利得，因此配息收益不需繳納綜合所得稅及二代健保補充保費。

統一投信投研團隊表示，台股盤面呈現類股良性輪動態勢，之前股價率先修正的族群，多數已反彈回高點，部分基本面強勢的個股，甚至創下新高。MSCI公布指數季度調整，台股在全球市場、全球新興市場、亞洲除日本等主要指數中，權重獲得上調，為股市帶來資金面利多。加之台股基本面穩健，長線震盪向上格局不變，因此短線高檔震盪為長線投資人逢低布局良機。

產業方面，第4季輝達（NVIDIA）Vera Rubin與谷歌（Google）TPU正式進入放量階段，投資聚焦今年產業成長趨勢明確，且處於新技術或新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程(廠務/設備/封裝)、HVDC(高壓直流)機櫃電源模組/電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL/PCB材料新規格受惠股、光纖(CPO)等。同時，也看好產業進入漲價循環的族群，如ABF/PCB上游材料與被動元件等。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。