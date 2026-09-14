快訊

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

大雷雨轟「2縣市」 防強陣風、閃電落雷

聽新聞
0:00 / 0:00

AI效應擴散 投信業推新ETF尋找潛力中小型及千金股

中央社／ 台北14日電
群益投信、台新投信近期推出新台股ETF，預計第4季陸續掛牌。圖／AI生成
群益投信、台新投信近期推出新台股ETF，預計第4季陸續掛牌。圖／AI生成

AI效應擴散，投信業者看好台股不只有一座神山，隨AI供應鏈遍地開花，許多準千金股、中小型股業績和股價爆發力可期，群益投信、台新投信近期推出新台股ETF，預計第4季陸續掛牌，預告2027年投資新方向。

群益投信今天宣布推出主動群益核心50ETF（00415A），定位為進化版市值型ETF，除鎖定強勢龍頭股，並透過主動操盤，挖掘準千金趨勢股及未來龍頭股，預計9月30日開募，每股發行價新台幣10元，暫訂10月20日掛牌。

群益投信基金經理人許育誌今天表示，AI效應持續擴散，包括半導體、高階載板、記憶體、資訊服務等軟硬體供應鏈全面受惠，台股許多企業因受惠AI、股價噴發，讓台股企業的市值排名隨之洗牌。

許育誌分析，這幾年市值型ETF當道，統計2024年市值型ETF占台股ETF整體規模比重為25%，2025年提升到37%，到今年7月底已達48%；但傳統市值型ETF被動追蹤如台灣50指數，只能等到潛力股市值進到前50大才能投資，新的進化版市值型ETF希望發揮主動優勢，將一定資金比重投資挖掘準千金趨勢股及未來龍頭股，避免錯失潛力股股價、市值噴發的那一段。

台新投信也規劃推出台灣首檔聚焦中小股本的主動台新台灣中小ETF（00416A），瞄準AI效應擴散，鎖定股本80億元以下，基本面強、成長潛力佳的個股。

台新投信基金經理人沈建宏表示，輝達（NVIDIA）日前公告預期2028財會年度營收將再大幅成長70%；而台積電最近也上修2026年營收成長目標，並調高資本支出。兩大巨頭財報，為AI產業吞下定心丸。

沈建宏指出，AI成長趨勢確立，受惠的不只是台積電等權值股，台灣許多中小型廠商受惠AI商機，業績及股價成長爆發力可期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

千金股 ETF 投信 台股 群益

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF卡位台股反彈行情 這檔基金漲幅居冠

成長股混搭債券抗震 投信建議善用主動式ETF 搭配天然資源基金

AI中小股 大行情可期

主動式台股ETF靚 近期波段低點以來平均績效達26%

相關新聞

9月ETF配息王出爐！00770每股狂配6元奪冠 年化配息率衝近8.9%

全球股市位處相對高檔，投資人除持續參與AI長線行情，也開始尋找具收益分配機制的ETF，希望在震盪行情中適度實現投資成果。 觀察9月ETF配息行情，國泰北美科技（00770）最新每受益權單位配息6元，一舉拿下本波9月ETF配息金額冠軍；其次為野村臺灣新科技50（00935）的1.83元、大華優利高填息30（00918）的1.75元、中信綠能及電動車（00896）的1.45元，以及元大台灣高息低波（00713）的1.25元。 證券業者提醒，想要參與配息必須留意各檔ETF的除息日，00770、00935及00896三檔ETF都是後天(9月16日)除息，參與配息的最晚申購日就是明日(9月15日)。 以00770試算的話，因為00770每年配息一次，本年度每單位配息6元，9/14的收盤價67.75元，估算年化配息率約在8.9%。 值得注意的是，配息前段班過去多由高股息型ETF吸引目光，此次00770以科技型ETF之姿站上9月配息金額首位，也反映投資人的配置思維逐漸從單純追求高股息，轉向「資本成長＋收益分配」並重。

ETF「不配息」一定比較好？若股價不漲、又沒現金流 優勢恐變大缺點

ETF不配息未必較好；若股價不漲、績效落後大盤，投資人既無價差也無現金流，優勢恐成缺點；配息型ETF至少能提供現金入帳。

009803配息一路升！第五次配息0.9元創新高、今日最後買進

在AI科技股推動下，台股動能強勁，相關台股ETF配息收益備受矚目，投資人期待資本利得與配息收益雙收。玉山臺灣市值動能50 ETF（009803）最新公布第5次配息，自基金成立以來配息金額逐季增加，且過去四次配息更都順利完成填息。

NASDAQ ETF怎麼選？009800「12元級」低門檻布局美國科技股 一次掌握AI龍頭

NASDAQ ETF分割受關注，009800追蹤NASDAQ 100指數，布局AI、雲端及科技龍頭；分割不影響資產價值。

00981A第三次收益分配期後公告揭曉 每單位配發0.63元

台股反彈至高檔後，進入震盪整理，類股輪動加速。統一投信表示，全球雲端服務巨頭加大資本支出，AI供不應求使相關供應鏈受惠，並帶動台灣出口及經濟成長動能，為台股築起穩健基本面支撐，後市表現仍可期。惟因地緣政治不確定性、市場對聯準會利率政策預期變動等因素，股市波動較大，建議投資人可以透過主動式台股ETF布局，由專業投研團隊主動操作，追求超額報酬。

台股震盪資金轉向領息！收益型ETF包辦受益人成長前五強

台股近期震盪劇烈，收益型ETF持續受到投資人青睞。根據統計至9月11日，當周受益人數增加最多的前五名產品皆為收益型ETF，其中群益台灣精選高息（00919）增加3.3萬人居冠，大華優利高填息30（00918）也增加超過3萬名受益人；而主動中信台灣收益（00406A）則增加1.2萬人，為榜上唯一受益人數成長的主動式ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。