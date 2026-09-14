AI效應擴散 投信業推新ETF尋找潛力中小型及千金股

AI效應擴散，投信業者看好台股不只有一座神山，隨AI供應鏈遍地開花，許多準千金股、中小型股業績和股價爆發力可期，群益投信、台新投信近期推出新台股ETF，預計第4季陸續掛牌，預告2027年投資新方向。

群益投信今天宣布推出主動群益核心50ETF（00415A），定位為進化版市值型ETF，除鎖定強勢龍頭股，並透過主動操盤，挖掘準千金趨勢股及未來龍頭股，預計9月30日開募，每股發行價新台幣10元，暫訂10月20日掛牌。

群益投信基金經理人許育誌今天表示，AI效應持續擴散，包括半導體、高階載板、記憶體、資訊服務等軟硬體供應鏈全面受惠，台股許多企業因受惠AI、股價噴發，讓台股企業的市值排名隨之洗牌。

許育誌分析，這幾年市值型ETF當道，統計2024年市值型ETF占台股ETF整體規模比重為25%，2025年提升到37%，到今年7月底已達48%；但傳統市值型ETF被動追蹤如台灣50指數，只能等到潛力股市值進到前50大才能投資，新的進化版市值型ETF希望發揮主動優勢，將一定資金比重投資挖掘準千金趨勢股及未來龍頭股，避免錯失潛力股股價、市值噴發的那一段。

台新投信也規劃推出台灣首檔聚焦中小股本的主動台新台灣中小ETF（00416A），瞄準AI效應擴散，鎖定股本80億元以下，基本面強、成長潛力佳的個股。

台新投信基金經理人沈建宏表示，輝達（NVIDIA）日前公告預期2028財會年度營收將再大幅成長70%；而台積電最近也上修2026年營收成長目標，並調高資本支出。兩大巨頭財報，為AI產業吞下定心丸。

沈建宏指出，AI成長趨勢確立，受惠的不只是台積電等權值股，台灣許多中小型廠商受惠AI商機，業績及股價成長爆發力可期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。