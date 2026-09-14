9月ETF配息王出爐！00770每股狂配6元奪冠 年化配息率衝近8.9%

全球股市位處相對高檔，投資人除持續參與AI長線行情，也開始尋找具收益分配機制的ETF，希望在震盪行情中適度實現投資成果。

觀察9月ETF配息行情，國泰北美科技（00770）最新每受益權單位配息6元，一舉拿下本波9月ETF配息金額冠軍。

其次為野村臺灣新科技50（00935）的1.83元、大華優利高填息30（00918）的1.75元、中信綠能及電動車（00896）的1.45元，以及元大台灣高息低波（00713）的1.25元。

證券業者提醒，想要參與配息必須留意各檔ETF的除息日，00770、00935及00896三檔ETF都是後天(9月16日)除息，參與配息的最晚申購日就是明日(9月15日)。

以00770試算的話，因為00770每年配息一次，本年度每單位配息6元，9/14的收盤價67.75元，估算年化配息率約在8.9%。

值得注意的是，配息前段班過去多由高股息型ETF吸引目光，此次00770以科技型ETF之姿站上9月配息金額首位，也反映投資人的配置思維逐漸從單純追求高股息，轉向「資本成長＋收益分配」並重。

證券業者表示，全球科技股近年受AI浪潮帶動，累積相當漲幅，市場進入高檔震盪後，部分投資人希望在持續參與長線行情的同時，也能透過收益分配機制適度將投資成果落袋，兼顧資產成長與現金流需求。

從ETF公開的投資組合來看，00770聚焦北美科技產業，最新前四大持股為微軟、蘋果、輝達及博通，另納入Meta、美光、Alphabet、AMD等科技巨頭，橫跨AI晶片、雲端運算、軟體、記憶體及數位平台，一檔即可參與北美科技龍頭成長機會。

ETF專家指出，相較廣泛型美股指數，00770所追蹤指數更聚焦科技產業，降低非科技產業配置。

在AI需求持續從晶片擴散至雲端、資料中心與終端應用下，北美科技龍頭仍是全球科技創新的主要受惠者。對於看好科技長線趨勢、又希望增加收益分配彈性的投資人，可善用震盪行情分批布局。

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