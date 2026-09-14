ETF「不配息」一定比較好？若股價不漲、又沒現金流 優勢恐變大缺點

買ETF選「不配息」的最好？不僅不用繳二代健保跟所得稅，息自動滾進去還能發揮最大複利。

假設真的有這麼一檔ETF，主打不配息、幫你把息全額再投入，但上市後股價偏偏不太漲，績效甚至長期落後大盤，那這時候「不配息」到底算優點還是缺點？

倘若你買的是高股息或一般配息型ETF，就算大盤在高檔震盪、股價卡在那邊不太動，每季或每個月至少有白花花的現金入帳。

看著戶頭有錢進來，心裡總是比較踏實，這筆錢拿去生活開銷或是逢低加碼，主動權都在自己手上。

倘若手上的標的既不會漲又沒配息，處境就真的非常尷尬... 想賺價差，股價一路貼地飛行；想領個利息安慰自己，戶頭又一毛都沒有。 資金被整筆卡在裡面動彈不得，承擔了市場波動的風險，卻完全感受不到任何實質的回饋感。

說穿了，「不配息」能成為加分項，前提是這檔ETF真的能替投資人賺到超額價差，把省下來的錢發揮出更強的成長動能。

假設它根本不會漲、選股邏輯又跟不上市場節奏，那當初標榜的「不配息」，反而成了讓人進退兩難的最大缺點。

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