009803配息一路升！第五次配息0.9元創新高、今日最後買進

在AI科技股推動下，台股動能強勁，相關台股ETF配息收益備受矚目，投資人期待資本利得與配息收益雙收。玉山臺灣市值動能50 ETF（009803）最新公布第5次配息，自基金成立以來配息金額逐季增加，且過去四次配息更都順利完成填息。

此外，009803不僅每季配息金額增加，兼顧資本利得與股息收益，建議投資人可多留意投資契機，把握9月14日最後買進日，9月15日為除息日，配息發放日預計於10月12日入帳。事實上，009803日前公布每股配息0.87元，9月11日再度更新配息資訊，每股配發金額調高至0.9元，創下新高，年化配息率進一步升至16.5%。

009803經理人蔡長琛表示，009803持股*主要為50檔臺灣指標企業，尤其透過五大篩選因子，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%者，希望同時抓住市值優質股及成長股。

挾著半導體與市值兩大市場火熱主題，009803投組緊貼著AI長期趨勢，且持有比重較高的晶圓代工龍頭，核心持股今年以來具備強勁漲幅，短期市場輪動不影響AI概念股多頭格局，亦可有效防禦市場短期震盪。而今年6月換股也提升金融、AI伺服器等族群權重，並納入IC通路商、金控股等優質產業龍頭，在績效上展現應對市場輪動的靈活性。

展望台股後市，蔡長琛表示，儘管美國公債殖利率持續走升，債市波動升溫，但股市情緒仍相當穩定，VIX指數也維持在低位，反映投資人對企業獲利、基本面具備信心，而市場短期壓力來自於實質利率持續攀升所帶來的折現率壓力，而非衰退風險。

目前台股反攻高檔後震盪，遇拉回就有買盤進場，展現相對強勁韌性，短期利率與地緣政治可能增加市場震盪，但在基本面未出現明顯反轉前，台股中長期多頭趨勢有撐，建議透過市值型ETF加以布局，有助於抵禦短期市場震盪拉回，另一方面透過大型市值股掌握反彈行情。

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