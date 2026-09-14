台股開低 個股成交前五大四檔 ETF 、友達成交第一

台股14日開低震盪，一度大跌786點，不過投資人大買ETF不手軟，盤中成交量前五大有四檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾18萬張排名第二、主動中信台灣收益（00406A）逾16萬張排名第三，元大台灣50正2（00631L）逾14萬張排名第四，主動統一升級50（00403A）逾13萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾22萬張排名第一。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有783萬，華邦電（2344）有332萬，台積電（2330）有272萬，元大台灣50正2有199萬，南亞科（2408）有196萬，前五大有兩檔ETF，記憶體也是零股熱門成交族群。

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