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台股太「科技偏食」怎麼解？0050搭009826 投資版圖一次擴向全球！

聯合新聞網／ 綜合報導
0050聚焦台灣大型權值企業，009826涵蓋全球23個成熟市場，兩者搭配可擴大產業與市場配置，降低資產過度集中台股「科技偏食」的風險。圖／聯合報資料照片
0050聚焦台灣大型權值企業，009826涵蓋全球23個成熟市場，兩者搭配可擴大產業與市場配置，降低資產過度集中台股「科技偏食」的風險。圖／聯合報資料照片

台灣投資人最常見的習慣，就是把手邊所有資金一股腦全押在熟悉的台股上，但仔細攤開資產明細會發現，我們領的是新台幣薪水、住的是台灣房子，如果連股市投資也清一色重押台股，等於把生活、工作與財富全部綁在同一個籃子裡。

更現實的是，台股結構存在相當明顯的「科技偏食」症狀，電子與半導體供應鏈權重極高，只要全球硬體庫存調整或地緣政治風吹草動，帳戶波動往往令人膽戰心驚。

告別科技偏食 009826築起抗震防護網

元大台灣50（0050）無疑是享受台灣科技紅利與龍頭企業成長的最佳載體，但若想兼顧長期行情的爆發力與夜夜好眠的穩定度，資產配置就需要一劑防禦良方。

引進跨國型的貝萊德世界股票（009826），正是破解科技偏食的關鍵拼圖。

009826一口氣涵蓋全球23個成熟市場，納入美歐的跨國醫療、民生消費、大型金融與尖端科技巨頭。

當科技產業進入冷卻或震盪期，歐美多元成熟的內需動能便能發揮減震效果，替整體資產築起一道安全防護網。

對忙碌的小資族或高薪上班族來說，打造這種國際級的資產配置其實完全不複雜。

以往想參與全球龍頭企業，往往得克服換匯、電匯、開立海外券商帳戶或是負擔複委託手續費等門檻，繁瑣流程常讓人望而卻步。

一個台股帳戶買下台灣與全球龍頭

如今在熟悉的台股證券帳戶裡，就能用台幣直接完成「0050加009826」的雙核心布局。

一檔牢牢鎖定台灣最具競爭力的前50大權值企業，另一檔一鍵買進全世界各產業的一線龍頭。

小資族能用有限的薪水達成真正的全球分散，高薪族也能以極簡的被動管理建立穩固的長線資產水庫，不必天天盯盤看匯率，就能讓全世界的頂級企業同時替自己打工。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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