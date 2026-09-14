快訊

全球第2大排放國開倒車！美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

「曾拌麵」實體店面全滅！曾國城：滾動式調整營運策略

沖繩選舉變天！史上最年輕知事古謝玄太是誰？

聽新聞
0:00 / 0:00

0050＋009826布局台灣與全球！盯盤、專心本業…降低情緒操作

聯合新聞網／ 綜合報導
0050布局台灣大型權值股，009826分散至全球成熟市場，透過「台灣＋全球」配置，減少每天盯盤與猜測短線漲跌的壓力。圖／聯合報系資料照片
0050布局台灣大型權值股，009826分散至全球成熟市場，透過「台灣＋全球」配置，減少每天盯盤與猜測短線漲跌的壓力。圖／聯合報系資料照片

不少上班族每天盯盤，上班偷看走勢，下班心情也跟著股價起伏。但長期來看，頻繁進出、想抓高低點，不一定比「關掉看盤軟體、專心工作」來得好。

長期投資更重要的是「待在市場的時間」，而不是猜對「進場時機」。市場漲幅往往集中在少數幾個交易日，為了躲下跌而空手，也可能剛好錯過大漲。

少看盤不是擺爛，而是減少恐懼、貪婪影響自己的操作。

不看盤的底氣 是選對長期工具

想安心少看盤，前提是投資標的適合長期持有。像元大台灣50（0050）搭配貝萊德世界股票（009826），就是一種台灣加全球的配置方式。

0050布局台灣大型權值股，以半導體、科技產業為主；009826則分散到全球成熟市場，涵蓋科技、金融、醫療、消費等產業。

兩者搭配，可以參與台灣龍頭企業成長，同時降低資金過度集中單一市場的風險。

把時間留給工作 讓資金自己跑

對上班族來說，投資沒必要變成第二份工作。

與其每天花時間猜漲跌，不如專心提高本業收入，再把多餘資金持續投入0050與009826；短期行情沒人猜得準，建立固定投入的習慣、減少盯盤與情緒操作，反而更容易把投資長期做下去。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009826貝萊德世界股票 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918配息1.75元、年化配息率19.6%！陳重銘拿0050比較：今年報酬率它勝出

009826買進不用自己換匯真的比較省？與VT換匯成本差在哪 一次看懂

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

32歲刑警疑投資失利、背負債務身亡…網嘆：不要借錢玩股票

相關新聞

台股太「科技偏食」怎麼解？0050搭009826 投資版圖一次擴向全球！

0050搭配009826，投資人可用台股帳戶以台幣布局台灣與全球龍頭，分散台股科技偏食，涵蓋23個成熟市場。

0050＋009826布局台灣與全球！盯盤、專心本業…降低情緒操作

0050搭配009826布局台灣與全球，分散市場配置；上班族可減少盯盤與情緒操作，持續投入並專心本業。

009826買進不用自己換匯真的比較省？與VT換匯成本差在哪 一次看懂

009826免自行換匯省時間，但持續換匯成本取決於申購贖回相抵比例與手續費，未必低於VT，長期影響均小、差異有限。

00403A能定期定額嗎？看他的兄弟基金長線定額績效完勝0050

統一大滿貫基金被視為「基金版00403A」，CMoney統計顯示定期定額20年報酬率885%，勝過0050的748%，引發投資人關注。

00918配息1.75元、年化配息率19.6%！陳重銘拿0050比較：今年報酬率它勝出

00918宣布季配息1.75元，按股價估算年化配息率19.6%；今年來報酬率勝0050，主因納入高填息選股。

ETF買越多越分散？他0050已占一半還想加碼美股…網反推009826：兩檔就夠

投資人持有6檔ETF且0050占半，考慮加碼美股；PTT網友提醒成分重疊，建議簡化配置，並評估009826與槓桿風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。