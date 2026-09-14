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0050＋009826布局台灣與全球！盯盤、專心本業…降低情緒操作
不少上班族每天盯盤，上班偷看走勢，下班心情也跟著股價起伏。但長期來看，頻繁進出、想抓高低點，不一定比「關掉看盤軟體、專心工作」來得好。
長期投資更重要的是「待在市場的時間」，而不是猜對「進場時機」。市場漲幅往往集中在少數幾個交易日，為了躲下跌而空手，也可能剛好錯過大漲。
少看盤不是擺爛，而是減少恐懼、貪婪影響自己的操作。
不看盤的底氣 是選對長期工具
想安心少看盤，前提是投資標的適合長期持有。像元大台灣50（0050）搭配貝萊德世界股票（009826），就是一種台灣加全球的配置方式。
0050布局台灣大型權值股，以半導體、科技產業為主；009826則分散到全球成熟市場，涵蓋科技、金融、醫療、消費等產業。
兩者搭配，可以參與台灣龍頭企業成長，同時降低資金過度集中單一市場的風險。
把時間留給工作 讓資金自己跑
對上班族來說，投資沒必要變成第二份工作。
與其每天花時間猜漲跌，不如專心提高本業收入，再把多餘資金持續投入0050與009826；短期行情沒人猜得準，建立固定投入的習慣、減少盯盤與情緒操作，反而更容易把投資長期做下去。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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