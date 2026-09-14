升息機率飆高這三類債券ETF抗跌 00987D漲幅居主動債最強

美國聯準會（Fed）升息機率升高，「鷹」風陣陣下，台股14日早盤一度重挫超過700點，跌破月線，但是債券ETF相對抗跌，尤其主動式債券ETF、公司債ETF、長天期美債ETF，包括主動統一美債量化（00987D）、主動貝萊德優投等（00985）、台新美A公司債20+（00942B）、統一美債20年（00931B）、凱基美債25+（00779B）都逆勢走揚，其中，00987D早盤彈至9.8元，在主動式債券ETF中表現最佳。

美國8月通膨超預期，疊加美伊衝突推升原油期貨突破每桶百元大關，美債殖利率全線彈升。根據FedWatch最新預測，Fed本週升息機率攀升至超過86%，10年期公債殖利率距5%大關僅一步之遙。若最終確定升息，將是Fed暌違3年再次升息。

分析師表示，當通膨數據、油價衝高，導致市場對聯準會的升息預期升溫時，主動式債券ETF可以利用期貨空單對沖，規避價格下跌風險。至於長天期美債部分，由於長天期美債殖利率率先飆高，大型法人與長線存債族「鎖定歷史高殖利率」的買盤會大量湧入，反而對長債形成價格支撐力。

展望後市，主動統一美債量化（00987D）經理人葉尚鑫表示，本週FOMC會議升息1碼的機率幾乎底定，市場普遍預期這次升息是緩步溫和的，且長端利率差不多見高，債券價格可望利空出盡。本次FOMC會議除了聚焦利率決策，還要關注利率點陣圖以及新任聯準會主席華許的決策聲明，這將是市場後續解讀溫和升息或暴力升息的風向球。

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