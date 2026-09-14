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009826買進不用自己換匯真的比較省？與VT換匯成本差在哪 一次看懂

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826可直接以台幣在台股買進，投資人不必自行換匯，但ETF仍可能因法人申贖產生換匯成本，實際成本還要視申贖相抵及相關費用而定。圖／聯合報資料照片
009826可直接以台幣在台股買進，投資人不必自行換匯，但ETF仍可能因法人申贖產生換匯成本，實際成本還要視申贖相抵及相關費用而定。圖／聯合報資料照片

之前講過，無論是買美元計價的VT還是台幣計價的貝萊德世界股票（009826），長期匯率風險都是類似的。

但如果是「換匯成本」呢？009826是否比VT省？009826不需要自己換匯，所以確定可以省下的是「換匯的時間精力」，但換匯成本就沒有一定了。以下說明。

首先，台灣投資人買賣vt的換匯成本很明確，主要就是投資人買進賣出美元的買賣價差，當然複委託可以選台幣扣款讓券商幫你換美元，也會有買賣價差。

這部分的成本雖然明確，但是它是「一次性」（或加賣出說二次性）成本。買進之後長期持有，影響沒有很大。

那麼，009826呢？投資009826一樣是投資非台幣資產，也會需要換匯，但買進009826一般在股市上買進，的確可以省下這個一次的換匯成本，因為一般人在股市買進或賣出，並不會自動帶來股數的增加，因此並不會直接造成ETF需要換匯。

會造成ETF需要換匯的，是大戶法人申購買進或賣出，009826才需要換匯買進海外成分股，或賣出海外成分股換回台幣。而且實際上不是有申購或贖回就一定要換匯，而是會依當天淨申購或淨贖回來作換匯買賣股。

雖然這個比例不高，造成的費用不多，但它相對買VT自行換美元，會是一個「持續性的成本」。因為只要持有期間，有因為申贖而造成要換匯，就會對ETF產生換匯成本。

這樣是不是代表很不利呢？其實不是，因為大多數採用現金申贖的ETF會收申構贖回手續費（0050是實物申贖就沒有這部分）。

以009826為例，大戶無論申購或贖回，都要收0.15%的手續費。這個手續費不是讓貝萊德賺去，而是會進到ETF的淨值裡，用來抵銷買進或賣出成分股的成本，以及這篇講到的換匯成本。

那這部分是否能足夠抵銷？還是會超過，其實是不一定的，因為剛講到，所有的申贖都會收0.15%，但是同一天申購贖回相抵之後，才是ETF真正要買進賣出的部位，所以如果相抵的比例很高，那就對ETF（以及投資人有利）因為收的錢多，但實際交易成本少。

舉個例子，下圖截的是元大標普500（00646）去年的交易費用，買賣股票手續費才0.02%，但收到的申贖手續費是0.07%，也就是說交易成本的部分是負的，反而可以去補貼經保費。當然這裡的交易成本沒計算換匯買賣價差以及股票的買賣價差這種較難算的成本，但可以想像，連股票手續費都才0.02%（這不只包括申贖部分，標普500換股時的成本也算，但換股時不用換匯成本），多的0.05%應該是超過換匯成本的，也就是換匯成本可視為0或甚至是負的。

所以，回到009826，最終實際承擔多少持續換匯成本，就是要看申構贖回相抵比例，看收到的手續費能不能明顯超過買賣股票手續費，這才知道和買VT哪個換匯成本較多。

不過，從長期來看，這兩個數字都會很小，影響不大，可以不用太過重視。

備註：這篇講得比較簡化，實際上VT的投資人一樣要負擔非美部位，美元換其他貨幣的持續成本，但因為VT基本是實物申贖，只有零碎部位是補現金，所以換匯成本微乎其微。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 00646元大S&P500 0050元大台灣50 ETF VT 匯率

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