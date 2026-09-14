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本周25檔台股ETF配息香、00919近月績效居冠 9月15日最後買進日

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周除息，年化配息率逾10%的台股ETF近月績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/9/11）
本周除息，年化配息率逾10%的台股ETF近月績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/9/11）

受升息疑慮、美伊戰火影響，台股大盤近周漲跌劇烈，市場投資情緒轉趨保守，讓高息資產重獲投資人青睞，特別是台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進。統計本周9月14日至18日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共25檔台股ETF將除息，吸引逾396.5萬位受益人關注。

進一步觀察這25檔台股ETF，季配型的包括00919、00918、00915、00921等共13檔，月配型的包括00929、00961、00962等共11檔，00935半年配1檔。若以預估年化配息率來看共有13檔超過10%，以近月績效表現來看，00919上漲6.25%表現最佳。

據了解，00919甫公告配息1.1元續創新高，連續14季維持年化配息率10%以上穩定持續又透明的高配息政策，讓投資人息利雙收，想參與00919本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益投信台股ETF研究團隊表示，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，除了觀察配息率外，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股企業獲利仍持續上揚，因此不看淡台股後市表現。不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利(EPS)持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。

謝明志指出，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。此外，大型股及金融股配置比重高的台股ETF，波動度相對低，更加適合長期存股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 00921兆豐龍頭等權重 00962台新AI優息動能

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