00403A能定期定額嗎？看他的兄弟基金長線定額績效完勝0050

目前有兩檔主動式ETF在短時間內規模衝到千億元以上，引起投資人關注。其中，主動統一台股增長（00981A）上市一年多，股價翻漲數倍，成為定期定額人氣ETF。而主動統一升級50（00403A）因今年五月掛牌，成立時間短且上市後就遇到台股修正，讓部份投資人心存觀望。有網友發現，其實可以用「基金版00403A」統一大滿貫基金作參考，這檔00403A的兄弟基金成立於2000年，比元大台灣50(0050)還早了三年，長線定期定額績效完勝元大台灣50（0050）。

近日網上爭論是否要定期定額00403A時，許多網友認為「主動式ETF成立時間太短，無長期績效可參考，不放心長期把資金持續投入主動式ETF」、「主動式ETF內扣費用較高，長期投資會輸0050」。與其口水戰，不如看數字，投資人可以從同個基金公司團隊操盤的主動式基金，檢視長期表現。

以話題中心的00403A來說，基金經理人張哲瑋同時操作統一大滿貫基金、統一台灣動力基金。「基金版00403A」統一大滿貫基金成立超過20年，已有相當長的績效歷史。統一大滿貫基金無論是近1、2、3、5、10、20年的定期定額績效，都勝過元大台灣50及加權指數，甚至還贏過電子指數。

根據CMoney統計至八月底，統一大滿貫基金近一年定期定額報酬率54%、兩年績效就翻倍到118%、三年超過150%。相較之下，0050、加權指數、電子指數的一年定期定額績效介於42%~48%，投資兩年的報酬率還只有雙位數。

而且，還有眼尖的網友發現，期間越久，績效差距拉得更大。統一大滿貫基金5年、10年定期定額報酬率分別有224%、408%。若持續投資20年，這檔「基金版00403A」的定期定額報酬率更直飆885%，遠勝0050的748%，統一大滿貫基金超車幅度足足有137個百分點。

就有網友直呼：「柯南是你？人間清醒耶」、「內扣費多個1%、但是多賺100%，很划啦」。「內扣費根本假議題，報酬率就已經包含所有費用了啦」、也有網友建議：「都買都買，00403A跟0050都扣，先扣個三千塊試水溫，一年以後再來跟大家報告成果」。

統一大滿貫基金（基金版00403A）與0050定期定額績效PK

資料來源：CMoney, 2026/8/31。聯合線上／製表

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