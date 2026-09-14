00918配息1.75元、年化配息率19.6%！陳重銘拿0050比較：今年報酬率它勝出

大華優利高填息30（00918）宣布配發1.75元股利（季配息），用9/11收盤價35.34元計換，單季配息率為4.9%，以此推估的年化配息率高達19.6%，在市場上引發了熱烈的討論。也有人說股利只是「左手換右手」，這是真的嗎？

00918是第一檔把「高填息」寫進基金名稱的高股息ETF，指數結合「高殖利率」與「歷史高填息率」雙因子，篩選出過去填息紀錄優異的 30 檔成分股，如今股價創上市以來新高，表示過去的每一次除息「都填息」了，所以股利是紮紮實實的放進口袋。

也有人唱衰買高股息ETF會「睡公園」，某些人為了搏眼球故意譁眾取寵，也永遠都是0050好棒棒。馬上來直球對決，從00918上市以來，0050的報酬率確實領先00918，這是一個事實。但是數字是死的，你要從裡面觀察出重點。

0050跟高股息ETF最大的差別在於「台積電」，台積電因為市值最大，所以是0050第一大成分股（目前約6成）。但是台積電也因為配息率太低，所以都被高股息ETF忽略。過去幾年台積電大漲，就帶著0050往上飛，當然會勝過高股息ETF。

一樣用數據說話，統計過去10年，扣除台積電的元大台灣50（0050），報酬率其實低於傳統高股息例如：元大高股息（0056）；國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、00918因上市未滿10年，所以暫不比較。

白話文來說，扣除台積電的話，高股息ETF的選股比0050更精準，報酬率更高喔！

因為0050只是挑選市值大的公司，就算賠錢也一樣納入（例如：康霈）。高股息ETF則是挑選有賺錢、高配息的好公司。所以，你只要在高股息ETF的基礎上，再加入台積電，也就是「台積電 + 高股息ETF」的投資組合，就可以超越0050了。

講完理論之後，一樣用數據說話，高股息ETF規模前兩大是0056跟00878，再拿0050來跟00918相比，今年以來的報酬率是00918領先。

又是為甚麼？因為指數的設計不同啊，0056是挑選「未來高配息成分股」，00878挑選「過去高配息成分股」，這2檔只是著重在高配息。00918除了高配息之外，還挑選「高填息」成分股，填息就表示股價上漲，因此00918也可以賺到價差，這才是報酬率勝出的主要原因。

人生不是「 非黑即白」，市值型跟高股息ETF，你也不是只能選邊站。投資ETF之前，你要先了解指數設計跟成分股的不同，既然拿掉台積電的0050，報酬率輸給高股息ETF，那麼採取「台積電 + 高股息ETF」的配置，報酬率不就會勝過0050？我是相信的！

提醒一下投資人，00918即將在9/18除息1.75元，9/17最後買進日。再提醒一次，領到高股利很開心，但是請你一定要將股利持續買回，持續累積張數，下一季就可以領到更多的股利，這就是巴菲特講的滾雪球。

編按：19.6%是以單季配息率推估的年化數字，不代表未來保證配息或報酬率。

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