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ETF買越多越分散？他0050已占一半還想加碼美股…網反推009826：兩檔就夠

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人以0050為主要持股，又配置多檔台股、美股相關ETF，希望分散風險，PTT網友則提醒ETF買得多不代表真正分散。記者余承翰／攝影
投資人以0050為主要持股，又配置多檔台股、美股相關ETF，希望分散風險，PTT網友則提醒ETF買得多不代表真正分散。記者余承翰／攝影

一名投資人在PTT發文表示，半年前開始把銀行存款轉進ETF，目前持有元大台灣50（0050）、主動國泰動能高息（00400A）、元大S&P500（00646）、元大台灣高息低波（00713）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）等標的，其中0050已占約一半資產，希望透過ETF兼顧成長與風險分散。

原PO透露，因AI建議增加美股ETF配置，目前考慮繼續增加00646、富邦NASDAQ（00662）及國泰北美科技（00770），但自己尚未開複委託，因此詢問網友現有投資組合該如何調整，以及下一步應優先補足哪一塊。

不少PTT網友認為，買進多檔ETF不代表真正分散，如果成分股與市場曝險高度重疊，反而讓投資組合變得複雜。有人建議資金規模還不大時集中0050，也有人主張0050搭配海外市場ETF即可。

討論中也有網友點名貝萊德世界股票（009826），認為若目的是增加全球市場配置，可以減少多檔ETF重疊；另有一派則力推正二ETF，不過也有人提醒，正二具有槓桿效果，遇到大跌時波動更劇烈，進場前應先確認自己能否承受。

原PO表示距離退休還有約30年，主要目標仍是資產成長，也希望保留部分股息部位。對此網友看法不一，有人建議0050繼續持有、其他配置再簡化，也有人直言「ETF本身就是分散投資」，與其買一大排，不如先釐清自己究竟要成長、股息還是降低波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 00646元大S&P500 00713元大台灣高息低波 00757統一FANG+ 00662富邦NASDAQ-100基金 00770國泰北美科技 00400A國泰台股動能高息 ETF

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