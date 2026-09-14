聽新聞
0:00 / 0:00

人工智慧零組件 有潛利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台積電營收再創新高，反映AI晶片需求持續暢旺。法人認為，全球資料中心建置與AI伺服器投資熱度未減，AI供應鏈需求正由晶片逐步向PCB、CCL及ABF載板等關鍵零組件擴散，高階PCB供應鏈有望接棒受惠，成為AI投資下半場的重要焦點，投資人可布局相關ETF，提前卡位產業發展的紅利。

隨著AI應用快速發展，PCB產業也迎來結構性升級機會。法人指出，除了PCB廠商直接受惠外，高階CCL、ABF載板，甚至上游原材料供應商皆可望同步受惠。

從全球產業鏈分工來看，台灣在PCB製造、載板與CCL領域具備領先優勢。

日本掌握高階材料及ABF載板關鍵原料；韓國則在AI記憶體及先進封裝領域占有重要地位。

台日韓三地合計掌握全球PCB產業核心供應鏈，也讓投資人可透過中信台日韓PCB ETF（009828）一次掌握AI基礎建設升級所帶來的投資機會。

值得注意的是，009828自9月2日掛牌上市以來便受到市場資金青睞，根據統計，截至9月10日基金規模已達68億元，較掛牌前成長113%，顯示在AI供應鏈持續擴張帶動下，投資人對PCB產業長線成長潛力深具信心。

中信台日韓PCB ETF經理人葉松炫表示，PCB產業的受惠程度可能超乎市場預期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

人工智慧 PCB 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

009828掛牌一周規模衝61.6億元！較募集期暴增91％ AI帶旺PCB題材

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

相關新聞

台股ETF高息型討喜 本周00919、00918等25檔除息

受升息疑慮、美伊戰火影響，台股大盤近周震盪劇烈，市場投資情緒轉趨保守，也讓高息資產重獲投資人青睞，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率的台股ETF。統計本周14日至18日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波等25檔台股ETF將除息，吸引逾388萬位受益人關注。

00992B開募 三要訣選債

街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）以「短天期、高票息」為主要選債特色，預計今（14）日展開募集，發行價格為10元，採月配息機制，該ETF追蹤指數聚焦票面利率7%以上，該指數近十年來平均殖利率約8.74%，資產配置更具存債感；同時，該ETF導入雙重分散與信用預警機制，力求兼顧收益機會與投資組合風險控管。

成長股混搭債券抗震 投信建議善用主動式ETF 搭配天然資源基金

台美股市漲多之後高檔震盪，投信持續看好成長型股票為長期主題，但市場不確定因素增多，近期募集產品仍以成長型產品為主，透過主動式操作精選個股來對抗波動，搭配債券及天然資源基金來分散風險。

人工智慧零組件 有潛利

台積電營收再創新高，反映AI晶片需求持續暢旺。法人認為，全球資料中心建置與AI伺服器投資熱度未減，AI供應鏈需求正由晶片逐步向PCB、CCL及ABF載板等關鍵零組件擴散，高階PCB供應鏈有望接棒受惠，成為AI投資下半場的重要焦點，投資人可布局相關ETF，提前卡位產業發展的紅利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。