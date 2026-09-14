成長股混搭債券抗震 投信建議善用主動式ETF 搭配天然資源基金

台美股市漲多之後高檔震盪，投信持續看好成長型股票為長期主題，但市場不確定因素增多，近期募集產品仍以成長型產品為主，透過主動式操作精選個股來對抗波動，搭配債券及天然資源基金來分散風險。

雖然台股及美股下半年以來震盪加大，但從投信近期新募產品來看，投信仍看好AI的長期成長前景。而且，在這輪成長型股票ETF的募集潮中，不論是台股或海外科技ETF，都是以主動式操作為大宗，以突顯經理人在市場動盪時的操盤功力。

主動安聯亞洲半導體（00412A）將於16日開募，從約500家亞洲科技股中主動精選個股，由明星經理人蕭惠中掌舵。在00412A中，初期布局台股約占55%，南韓及日本各約20%。這檔ETF不配息。

9月底到10月有三檔台股ETF開募，全都是主動式ETF，包括主動群益核心50、主動台新臺灣中小及主動玉山關鍵科技，各有布局重點，準備以主動選股策略來迎接台股的多頭行情。統計顯示，第4季通常是台股的旺季，不少法人也預期台股第4季可望挑戰歷史新高5萬點。

除了台股及亞洲科技股之外，投信也放眼AI以外的投資機會。富蘭克林華美核心AI電力算力ETF將於10月5日開募，追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，訴求是全台首檔完整布局黃仁勳「AI五層蛋糕」架構的全球型主題ETF，不配息。另外，中信未來關鍵戰略基金於11月募集，聚焦未來科技趨勢、關鍵基礎設施等主題。

天然資源受惠於AI需求大，黃金還受惠於美債高築及地緣政治風險。永豐全球戰略資源基金於10月開募，聚焦鈾礦、稀土、電力等主題；至於兆豐美國黃金礦業及中信標普金屬及礦業，都是黃金礦業相關ETF，接連於10月及11月募集。

在這波募集潮中，街口特選優息非投資等級債券ETF為唯一的債券產品，將於今（14）日開募，追蹤ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數，強調短天期及高票息，鎖定票面利率7%以上的美元非投資等級債券，採月配息。

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