台股ETF高息型討喜 本周00919、00918等25檔除息

受升息疑慮、美伊戰火影響，台股大盤近周震盪劇烈，市場投資情緒轉趨保守，也讓高息資產重獲投資人青睞，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率的台股ETF。統計本周14日至18日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波等25檔台股ETF將除息，吸引逾388萬位受益人關注。

觀察這25檔台股ETF，其中季配型的包括00919、大華優利高填息30（00918）、兆豐龍頭等權重等共13檔最多，月配型的包括復華台灣科技優息、FT臺灣永續高息、台新AI優息動能等共11檔，半年配一檔是野村臺灣新科技50。

統計共13檔預估年化配息率逾10%，以近月績效表現來看，00919上漲6.2%表現最佳，00919甫公告配息1.1元續創新高，且連續14季維持年化配息率10%以上，想參與00919本次除息的投資人最晚須在9月15日買進。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的投資工具，除了觀察配息率，填息以及報酬表現等，也都是重要的考量指標。成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利，能精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志指出，台股企業獲利仍持續上揚，因此台股後市表現不看淡。

不過，台股ETF的成分股選股邏輯很重要，一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率，一家公司每股獲利（EPS）持續成長，才能配得出高股利，這樣的公司配息後，還有填息機會，也不用過度擔心股價修正風險。

台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的投資工具。此外，大型股及金融股配置比重高的台股ETF，波動度相對低，更加適合長期存股。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠表示，市場焦點已正式由第4季傳統旺季，加速轉向對2027年台股產業前景的遠期評價重估，隨全球高階AI伺服器世代更迭、液冷散熱技術普及化，台股2027年包含AI伺服器組裝、先進封裝、高階電源管理系統及散熱模組等四大電子供應鏈，預期在2027年營收與獲利年增率均有三成以上的成長空間。

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