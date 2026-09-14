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00992B開募 三要訣選債

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）以「短天期、高票息」為主要選債特色，預計今（14）日展開募集，發行價格為10元，採月配息機制，該ETF追蹤指數聚焦票面利率7%以上，該指數近十年來平均殖利率約8.74%，資產配置更具存債感；同時，該ETF導入雙重分散與信用預警機制，力求兼顧收益機會與投資組合風險控管。

街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）追蹤ICE TPEx 1-5年期已開發市場高票息美元非投資等級債券指數，鎖定存續期限1至5年的非投資等級債券；透過縮短存續期間降低利率波動影響，同時掌握非投資等級債券的高收益機會。

街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）以「聚、多、強」選債方法打造多元債券配置。

首先，「聚」是強化投資配置，有別傳統BB-B級產品，00992B精選普遍票息更高的C級債作為基金收益來源之一，提升整體債券組合平均票面利率，作為提升整體票息的關鍵動能。

其次，「多」是投資多元性，追蹤指數透過單一產業投資上限設定10%、單一發行人投資上限設定2%，降低信用事件與產業波動對投資組合的影響，追求收益的同時兼顧風險分散與資產防禦力。

再來是「強」，動態精選汰弱留強，追蹤指數透過信用監控與動態調整機制，如觸發自動剔除規則，將提前排除弱勢標的，降低信用事件對投資組合的影響。

街口投信分析，根據彭博統計過去25年多次升、降息循環，無論處於「升息循環至降息前」或「降息循環至升息前」階段，非投資等級債報酬表現多優於投資級公司債、政府債券及新興市場債券。

根據彭博統計近26年ICE美銀主要債券指數表現，美國非投資等級債券累積報酬達426.89%，高於美國新興市場債券的278.57%、美國投資級公司債券的258.89%，以及全球政府債券的110.85%，長期報酬表現也相對突出。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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