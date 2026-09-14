00919年化配息率近14%創高 16日除息

成立以來持續配高息的群益台灣精選高息ETF（00919），近期創下包括配息金額1.1元、年化配息率達13.76%、連續14季年化配息率達10%以上、股價33.02元、ETF史上規模最快達到6千億、收益人數138.5萬人共六大歷史新高紀錄。據了解，00919最新第14次配息1.1元續創配息金額新高，00919於9月16日除息，想參與的投資人最晚須在9月15日買進。

據了解，00919不僅在9月4日股價連續9天創新高，規模也一舉突破6千億大關，來到6,043.6億，成為第四檔6千億台股ETF，受益人數也是來到138.5人新高紀錄；00919高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策，加上持有精準選股穩健抗震，讓投資人對00919深具信心，因此不斷申購卡位息利雙收的投資契機。從6檔持有五成以上金融股的台股ETF，近一月以及大盤前波低點以來的績效表現來看，00919分別以8.08%、15.22%的亮麗績效領先，充分展現高息ETF穩健跟漲抗跌的特性。

ETF理財達人表示，觀察00919目前產業配置約53.1%金融、28.9%電子、17.44%傳產，整體來看，以金融股為主要配置，再搭配逾兩成電子股，因此，在科技股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，近期金控股價頻創新高，金融部位就成為近期績效重要推力。後續來看，金控股擁有獲利具爆發力、獲利具續航力、現金股利率大幅優於市場平均，為高股息ETF必選成分股、股價漲幅跟不上獲利成長等四大利基，因此，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

市場法人表示，台股雖然多頭格局未變，但切忌追高，應採分批布局策略。不過，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，為投資組合帶來平衡風險效益，建議配置中要有高息ETF。市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人一定不希望領高股息賠價差，因此選股策略一定要「精準高息」以及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，更適合穩健型、長期投資的投資人。

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