上周三大法人買超ETF 前十大主動式有七檔、這檔高達43萬張

上周台股下跌0.7%，收在46,184點。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2、反1，幾乎被主動式包辦，高達七檔，不過不僅限於台股，有三檔都是國外主動式ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達43.8萬張，其次是主動富邦台灣龍耀（00405A），有7.0萬張，第三名是元大台灣50正2（00631L）有6.5萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為元大台灣50反1、主動復華未來50、主動統一全球創新、主動凱基台灣、中信關鍵半導體、主動統一前沿科技，以及主動元大AI新經濟。除了第一名，其他九檔的買超張數都沒有超過10萬張，買超力道明顯不如前一周。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，全球貨幣政策轉向與產業基本面強勁拉貨，將成為第4季台股向上攻堅的雙核心引擎，台股第4季可望迎接傳統旺季與作帳行情。

統一投信研究團隊指出，輝達新一代Rubin預計第4季量產，帶動各硬體環節迎來規格躍升與需求增長。光通訊受惠於乘數效應並滲透至機櫃內部，2027年近封裝光學（NPO）將顯著放量且出貨量高於共同封裝光學（CPO）；PCB則因傳輸速率提升帶動規格升級，拉升平均銷售單價；載板受惠於晶片數量增加與規格升級，加上原物料價格與需求帶動，價格持續向上；被動元件（MLCC）則因功耗提升與空間受限，帶動高容值、小型化需求，市場熱度逐季加溫。

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