半導體二哥成最愛！主動式ETF上周狂掃聯電 這檔傳產股竟也進榜

主動式ETF規模今年來大幅成長，其中光是22檔台股主動式ETF規模已經逾8,100億元，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，聯電（2303）獲得6,577張加碼榮登第一，其次是台塑化（6505）3,309張，第三名的第一金（2892）有2,040張。

加碼四到十名分別是元大金（2885）、興富發（2542）、凱基金（2883）、大成鋼（2027）、強茂（2481）、京元電子（2449），以及慧洋-KY（2637）。產業來看，主動式ETF加碼明顯偏防禦，傳產股就有四檔，金融股有三檔，電子股僅剩三檔，而且加碼張數也較上周減少。

統一投信台股研究團隊指出，今年前三季台灣出口締造前所未有的榮景，海內外機構紛紛上修全年GDP預測值。不論從企業資本支出或獲利數據來看，美國和台灣均處於景氣上行周期，尤其作為終端客戶的美國CSP業者資本支出持續創高，隨著時序邁入第4季傳統旺季，拉貨動能可望助台廠第4季獲利再創高峰，並有機會延續至明年第1季。

台股基本面長線有撐，惟短線仍須留意資金面變數，尤其Fed利率政策走向，將左右台股評價水準。統一投信台股研究團隊分析，美伊戰事情勢未顯著加劇，油價波動收斂，Fed應不至於做出超乎市場預期的決策，推估第4季台股雖震盪難免，但大幅度評價修正的機率偏低。

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