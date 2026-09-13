0050「綠時」再買相對便宜？沒人知道下個低點 長期投資別困在擇時

不少元大台灣50（0050）投資人習慣「跌了再買、漲了先等等」，認為趁回檔進場能壓低成本，也避免追高；但拉長時間看，單看當天漲跌，很難斷定0050究竟是便宜還是昂貴。

0050追蹤台灣大型權值股，走勢長線往往隨企業獲利墊高。

多頭格局下，今天回檔到100元看似低點，但經過一段時間推升後，某天即使漲到120元，回頭看也可能只是未來的相對低價。

今天高點可能是未來低點

投資0050的難題，從來不是「下跌要買」的道理，而是沒人能預測回檔何時出現、又會跌到哪裡。為等更漂亮的價格而長期抱著現金，一旦市場續創新高，不僅錯過波段漲幅，連原本能參與的配息與複利時間也一併失去。

更現實的是，市場真正大跌時，人性往往容易動搖：

原本計畫跌5%就進場，面對連續下殺時，又擔心還會跌更多，最後從「等跌再買」變成「跌了還是不敢買」。

與其猜漲跌不如累積在場時間

對長期投資人而言，追求每次都買在相對低點並不切實際，建立能持續執行的策略更重要。

維持固定節奏分批投入，碰上較大修正再視手頭資金評估加碼，反而更能減輕擇時壓力。

0050長線投資累積的是部位與在場時間，而非糾結每天收紅或收綠；沒人能回到過去，也無從預知下一個低點，唯一能掌握的，始終是自己的投入步調、資產配置與執行紀律。

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