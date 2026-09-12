00918近3月漲逾2成！AI休息換金融股接棒…股添樂：依然具備投資價值

可能很多人都沒發現，當AI進入休息階段，金融股默默啟動近10年最強行情。第3季還沒結束，已經跑出了近5成的漲幅。

本來高股息ETF被笑了一年多，但最近大家可以發現，當大盤陷入高檔盤整，這批ETF反而是創新高的，背後很大原因就是金融股帶動。

例如近3個月，大華優利高填息30（00918）漲了超過2成，這檔ETF有3成都是金融股；國泰股利精選30（00701）、統一台灣高息動能（00939）最近幾個月漲了17%，金融股比重甚至都超過50%；其它像元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），金融股比重都在30至50%之間，最近一段時間也都跑出優於大盤的績效。

所以去年不少持有高息ETF的股民問我，要不要賣掉轉去買科技股？我當時認為，高股息ETF一般買的都不是主流科技股，兩者不衝突，而且AI總有一天會外溢到其它產業。金融股今年的行情，反映的就是AI帶動台灣整體景氣的結果。

現在這批高股息ETF漲上來後，可以預期接下來配息只會越來越大方。以00918為例，這季配的數字幾乎是前2季的加總，單次配息率是誇張的近20%；其它像00919、00918，都有過10%表現；就是抓圖表裡面最低的00939，也都有6%水準，仍是遠高於大盤殖利率。

所以高股息ETF擺在2026年依然具備投資價值，一來它們持有一定比重金融股，遇到像今天這種修正行情，會比較抗跌；再來現在大盤殖利率只剩1.6%，現階段如果要配息，也只能從高股息ETF或是債券商品去挑。

到這裡可能有人想問，難道台股殖利率未來永遠都是1.6%嗎？就不能期待它回到過往4%以上水準嗎?

其實也不是不可能，只要台股回到「2萬點」，我們又再一次能擁抱高股息的環境了。但我相信你不會希望有這一天的到來。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。