009826買盤升溫「溢價怎麼買？」Ffaarr曝下單策略：別為省0.2％一直等

這兩天雖然市場下跌，但貝萊德世界股票（009826）因此買盤較多，溢價較明顯，淨申購量也較大，下周一可望看到規模破80億（除非又大跌）。

有被問到說，009826 一直溢價要怎麼掛價格買？

上市一個月以來，很明顯因為買盤比較強，這種海外股票的ETF的套利也沒這麼順暢，所以大部分時間都是溢價。

假如堅持無法接受一點溢價，要用淨值來買，幾乎是很難買到。所以除非是覺得是否買到無所謂，不然不建議掛淨值。

合理的作法，是決定一個自己能接受的溢價（例如0.2% 0.3% 0.5%）要下單的時候確認當下的折溢價，如果溢價小於自己能接受的，就掛賣單價直接成交，如果溢價較大，可以選擇掛自己接受的價格，或乾脆等之後再下單。

哪個溢價一定合理沒標準答案 就是可以思考，假設ETF長期預期報酬是7%，晚一個月買到就是損失約0.6% 的預期報酬，所以如果標準高很難成交，也未必有利。此外最近常是上漲時溢價小 下跌時溢價大，所以如果要買，可以適度稍放寬一點折溢價的要求。

此外也要考慮花費的時間精力，掛了單不立刻成交還得關注，也是很麻煩的事，像我自己現在就懶得等，要掛就是掛當下會成交的價格。

當然如果用券商的定期定額功能，自動買進，也會是不錯的方法。

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