快訊

美股早盤／油價下跌道瓊大漲逾600點！通膨數據超預期 Fed升息機率增

澳男峇里島街頭活春宮遭驅逐出境 民眾衝現場「淨化」驅除負能量

聽新聞
0:00 / 0:00

009826買盤升溫「溢價怎麼買？」Ffaarr曝下單策略：別為省0.2％一直等

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826近期買盤升溫、溢價較明顯，投資人若想進場，可先設定自身能接受的溢價範圍，再依即時折溢價決定掛單價格。圖／聯合報資料照片
009826近期買盤升溫、溢價較明顯，投資人若想進場，可先設定自身能接受的溢價範圍，再依即時折溢價決定掛單價格。圖／聯合報資料照片

這兩天雖然市場下跌，但貝萊德世界股票（009826）因此買盤較多，溢價較明顯，淨申購量也較大，下周一可望看到規模破80億（除非又大跌）。

有被問到說，009826 一直溢價要怎麼掛價格買？

上市一個月以來，很明顯因為買盤比較強，這種海外股票的ETF套利也沒這麼順暢，所以大部分時間都是溢價。

假如堅持無法接受一點溢價，要用淨值來買，幾乎是很難買到。所以除非是覺得是否買到無所謂，不然不建議掛淨值。

合理的作法，是決定一個自己能接受的溢價（例如0.2% 0.3% 0.5%）要下單的時候確認當下的折溢價，如果溢價小於自己能接受的，就掛賣單價直接成交，如果溢價較大，可以選擇掛自己接受的價格，或乾脆等之後再下單。

哪個溢價一定合理沒標準答案 就是可以思考，假設ETF長期預期報酬是7%，晚一個月買到就是損失約0.6% 的預期報酬，所以如果標準高很難成交，也未必有利。此外最近常是上漲時溢價小 下跌時溢價大，所以如果要買，可以適度稍放寬一點折溢價的要求。

此外也要考慮花費的時間精力，掛了單不立刻成交還得關注，也是很麻煩的事，像我自己現在就懶得等，要掛就是掛當下會成交的價格。

當然如果用券商的定期定額功能，自動買進，也會是不錯的方法。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 溢價 淨值 套利 ETF 定期定額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918持有4231張！再砸1440萬加碼431張…Grace：股價持續成長

0050該等大跌還是持續買？「買綠不買紅」的最大盲點是猜低點

輝達明年營收拚增70%！黃仁勳喊「不是沒需求、是供應跟不上」 網卻不買單

0050該等大跌再買？「買綠不買紅」掀論戰 PTT：定期定額＋大跌加碼

相關新聞

009826買盤升溫「溢價怎麼買？」Ffaarr曝下單策略：別為省0.2％一直等

009826買盤升溫、溢價擴大，Ffaarr建議先設定可接受溢價再下單，勿為省0.2%久等，也可用定期定額買進。

0050該等大跌再買？「買綠不買紅」掀論戰 PTT：定期定額＋大跌加碼

0050逢低買或定期定額引發PTT論戰，網友分支持續投入、待大跌加碼，或空手等回檔，並提醒等待可能錯過上漲與配息機會。

00918持有4231張！再砸1440萬加碼431張…Grace：股價持續成長

Grace再砸逾1440萬元買進00918共431張，持股增至4231張，稱股價持續成長並關注股息報稅。

009829迎記憶體超級週期！iPhone舊機最高漲1.1萬 三星、SK海力士成焦點

蘋果罕見全面調高新舊iPhone售價，最高漲1.1萬元；記憶體價格暴漲，帶動三星、SK海力士與009829成市場焦點。

台股重摔 三檔金融及高股息ETF逆勢奔新高

受美國通膨數據不如預期，以及國際油價突破每桶105美元影響，市場對後續升息預期升溫，全球股市同步承壓。台股11日重挫755點，不過，以金融與高股息主題商品展現出抗震韌性，元大台灣高息低波（00713）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）等逆勢收漲，並且創下新高，顯示在震盪盤勢中展現防禦特性。

00918換股換對了？新納4檔金融股全漲逾1成…稀飯：緯穎更狂飆34%、還躲過國巨大跌

00918換股後表現亮眼：新納四檔金融股全漲逾一成，緯穎飆34.51%，並避開國巨、聯電後續修正行情

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。