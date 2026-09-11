0050該等大跌再買？「買綠不買紅」掀論戰 PTT：定期定額＋大跌加碼

元大台灣50（0050）是不少投資人長期存股標的，但究竟該「大跌大買、小跌小買」，還是有資金就持續投入，再度掀起討論。原文指出，「買綠不買紅」看似能降低買進成本，但若刻意等待回檔，本質上仍涉及判斷市場高低點。

文章舉例，若投資人從台股3萬點開始等待回檔，即使後來指數從4.8萬點重挫10%，回到約4.3萬點才進場，買進位置仍高於最初等待時。等待期間也可能錯過市場上漲、配息及再投資的機會。

原PO對此分享自身經驗，原本取消0050定期定額，改成手動挑相對低點買進，沒想到等到價格107.3元時，反而高於原本扣款日的106.8元，讓他感嘆定期定額族未必需要堅持「買綠不買紅」。

PTT網友則認為，「買綠不買紅」與完全空手等待低點其實是兩回事，有人採取固定日期定期定額，再搭配大跌額外加碼，例如跌500點多買一些、跌1000點提高投入金額，讓兩種策略同時進行。

另一派網友則支持單純定期定額，直言「定期定額無腦買，在那邊猜低點搞到最後都空手」、「漲跌都買，管他的」，也有人認為投資時間若拉長至10年、20年，與其花時間盯盤，不如把重點放在持續累積部位。

不過也有網友強調買進成本仍有差異，若碰上大幅修正，低檔投入確實能買到更多張數。討論最後形成的主要分歧，並非0050能不能逢低加碼，而是投資人究竟要「空手等跌」，還是維持定期投入、遇到大跌再額外加碼。

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