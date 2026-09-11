原油創高 反向ETF逆勢交易吸金

美伊衝突再升溫，繼美軍摧毀伊朗原油運輸船，伊朗隨即反擊，風險升溫推動國際油價突破每桶百美元。11日期元大S&P石油（00642U）大漲近6%，股價衝至33.49元新高價，逆勢交易熱度亦同步攀升，期元大S&P原油反1（00673R）吸引資金進場。

今年以來地緣政治風險頻繁，推升國際油價走勢，00642U今年以來至10日，累積報酬已達123.7%，居原型ETF市場之冠。與此同時，積極型投資人看好油價創高後回落態勢，資金逆勢湧入國內唯一油價反向商品期00673R。統計美伊衝突升溫至今，短短五個交易日內，累積淨申購金額旋即突破33.5億元，居期信ETF之冠。

根據元大投信官網顯示，截至9月10日00673R估算剩下約30億申購量，已接近可發行額度上限，反映積極資金湧入，布局油價回落的投資機會。

法人分析，中東航運受阻若持續，將影響原油出口與運輸效率，市場對供應短缺的疑慮不易快速消退，加上中國大陸原油採購增溫，8月原油進口量月增6.2%，油價短期仍維持高檔震盪。

不過，法人也提醒，期貨ETF與反向型ETF主要作為短線交易工具，投資人高度關注地緣政治風險導致價格反轉，同時亦需關注ETF市價與淨值間的折溢價變化，進場前宜審慎評估交易成本與價格波動風險。

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