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台股重摔 三檔金融及高股息ETF逆勢奔新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受美國通膨數據不如預期，以及國際油價突破每桶105美元影響，市場對後續升息預期升溫，全球股市同步承壓。台股11日重挫755點，不過，以金融與高股息主題商品展現出抗震韌性，元大台灣高息低波（00713）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）等逆勢收漲，並且創下新高，顯示在震盪盤勢中展現防禦特性。

法人分析，00713為全台首檔低波動特色ETF，其選股邏輯主要從台股中大型權值企業中，篩選兼具高股利與低波動特性之企業，並控制持股之間的股價波動相關性，盡可能降低齊漲齊跌風險。統計至7月底，近三年年化波動度僅11.09%，持續為台灣大型股票基金第一。

統計下半年以來截至9月11日，台股大盤進入震盪僅上漲0.13%，00713上漲6.06%。表現比大盤強勢關鍵在於，電子股上半年漲幅較大下，00713近期持股自然轉向電信、金融及內需消費三大產業並重。

觀察11日00713成分股表現，金融股華南金（2880）、永豐金（2890）漲幅均超過1.8%，傳產股東和鋼鐵上漲1.6%，電信族群遠傳（4904）及台灣大哥大（3045）同步收紅，成為支撐00713逆勢上漲的重要力量。

00713近期公告本季配息1.25元，除息日為9月21日，股息預計於10月13日發放。法人表示，川普時代暴漲暴跌是常態，可透過00713低波動特色，平日增益領息，保存資金實力，遭遇大跌時用以加碼市值型或槓桿ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 高股息 ETF

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