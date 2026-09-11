00918持有4231張！再砸1440萬加碼431張…Grace：股價持續成長

IG帳號Grace近日分享2026年9月ETF投資統整，透露原先規劃投資移民，但遲遲未收到邀請，加上女兒在宜蘭適應良好、仍有定期回診需求，因此一家人最終決定放棄移民，未來在宜蘭定居，並將先前移往紐西蘭的部分資金轉回台灣。

Grace表示，這筆資金其中一部分投入大華優利高填息30（00918），以每張33.40元買進431張，總金額14,400,528元。由於丈夫希望替後輩做業績，因此當時先使用丈夫帳戶買進，之後再將持股匯撥至自己的帳戶。

完成這次加碼後，Grace公布最新ETF庫存，目前持有00918共4,231張，另外還有元大台灣50正2（00631L）60張、凱基台灣TOP50（009816）共40張，以及元大台灣50（0050）20張。從她公布的配置來看，00918仍是目前持有張數最多的ETF。

至於00631L，Grace表示自己從7月開始買進，目前累計60張，但實際操作後認為，由於00631L屬於槓桿型ETF，「似乎沒辦法無腦買入」，她個人認為較適合在大盤盤整時買進，因此未來會視市場情況決定是否繼續加碼。

相較之下，Grace這次仍選擇大筆加碼00918。她表示，主要原因是00918近期表現不錯、股價持續成長。以公開市場資料來看，00918在9月10日收盤價為35.38元，而她貼文所述此次買進價格為33.40元。

不過隨著00918部位增加，Grace也開始關注股息與報稅問題。她表示，明年究竟需要繳多少稅，目前仍要等待54C相關配比資訊出爐才能確認，並直言自己現階段能接受的「極限值是繳50萬」，再多就會感到心痛。00918最新每單位配息為1.75元，除息日為9月18日；配息率並不等同實際投資報酬率。

◎本文獲 Grace 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。